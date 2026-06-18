マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年5月25日～6月7日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 陰の実力者になりたくて！ 坂野杏梨・逢沢大介・東西 KADOKAWA ファンタジー・SF 2 アカデミーの天才剣士 C.H(文・絵)・SeoGwando(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 3 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 4 隣の席のエンジニアさんが転職したいようです。 Woo Si-mok(原作)・Lee Ha-an(作画) LINEマンガ 恋愛 5 転生したらバーバリアンになった MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 6 外見至上主義 T.Jun LINEマンガ ファンタジー・SF 7 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 8 キングダム 原泰久 集英社 その他 9 モブ悪役がアカデミーで生き残るには KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 10 全知的な読者の視点から singNsong(原作)・Sleepy-C(作画)・UMI(脚色) LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『陰の実力者になりたくて！』、第2位は『アカデミーの天才剣士』、第3位は『俺だけレベルMAXなビギナー』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 ハニーレモンソーダ 村田真優 集英社 恋愛 2 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 3 氷の城壁 阿賀沢紅茶 集英社 その他 4 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 5 おひとり様には慣れましたので。 婚約者放置中！ 晴田巡・荒瀬ヤヒロ 一迅社 恋愛 6 太陽よりも眩しい星 河原和音 集英社 恋愛 7 傷モノの花嫁 友麻碧・藤丸豆ノ介 講談社 恋愛 8 悪役令嬢は溺愛ルートに入りました！？ 十夜・宵マチ・さくまれん・汐乃シオリ スクウェア・エニックス 恋愛 9 ゆびさきと恋々 森下suu 講談社 恋愛 10 虎王の花嫁さん 原田唯衣 小学館 恋愛

1位は『ハニーレモンソーダ』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『氷の城壁』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは20代女性編第1位の『ハニーレモンソーダ』(村田真優/集英社)。少女まんが誌「りぼん」2026年5月号(4月3日発売)で最終回を迎え、5月25日に最終回を収録したコミックス31巻が発売されました。

中学時代、「石」と呼ばれ、泣くことも笑うことも忘れていた石森羽花は、偶然出会ったレモン色の髪の男の子・三浦界に憧れて、同じ高校に入学したけれど……。ソーダ水のように甘く弾ける青春ストーリーです。

コミックス累計発行部数は1,600万部超(電子版含む)、2021年には界役・「Snow Man」ラウール、羽花役・吉川愛による実写映画化、2025年にはテレビアニメ化と様々なメディアで広がる人気作品です。

なお、これまで掲載してきた番外編をまとめたコミックス『ハニーレモンソーダ Another Stories』も、6月25日に発売予定。本編を一気に読んだ後、こちらも手にしてみてはいかがでしょうか。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてくださいね。