マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年5月25日～6月7日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|陰の実力者になりたくて！
|坂野杏梨・逢沢大介・東西
|KADOKAWA
|ファンタジー・SF
|2
|アカデミーの天才剣士
|C.H(文・絵)・SeoGwando(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|3
|俺だけレベルMAXなビギナー
|WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|4
|隣の席のエンジニアさんが転職したいようです。
|Woo Si-mok(原作)・Lee Ha-an(作画)
|LINEマンガ
|恋愛
|5
|転生したらバーバリアンになった
|MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|6
|外見至上主義
|T.Jun
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|7
|星剣のソードマスター
|juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|8
|キングダム
|原泰久
|集英社
|その他
|9
|モブ悪役がアカデミーで生き残るには
|KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|10
|全知的な読者の視点から
|singNsong(原作)・Sleepy-C(作画)・UMI(脚色)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
1位は『陰の実力者になりたくて！』、第2位は『アカデミーの天才剣士』、第3位は『俺だけレベルMAXなビギナー』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|ハニーレモンソーダ
|村田真優
|集英社
|恋愛
|2
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|3
|氷の城壁
|阿賀沢紅茶
|集英社
|その他
|4
|幼馴染コンプレックス
|EUNHI
|LINEマンガ
|恋愛
|5
|おひとり様には慣れましたので。 婚約者放置中！
|晴田巡・荒瀬ヤヒロ
|一迅社
|恋愛
|6
|太陽よりも眩しい星
|河原和音
|集英社
|恋愛
|7
|傷モノの花嫁
|友麻碧・藤丸豆ノ介
|講談社
|恋愛
|8
|悪役令嬢は溺愛ルートに入りました！？
|十夜・宵マチ・さくまれん・汐乃シオリ
|スクウェア・エニックス
|恋愛
|9
|ゆびさきと恋々
|森下suu
|講談社
|恋愛
|10
|虎王の花嫁さん
|原田唯衣
|小学館
|恋愛
1位は『ハニーレモンソーダ』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『氷の城壁』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップは20代女性編第1位の『ハニーレモンソーダ』(村田真優/集英社)。少女まんが誌「りぼん」2026年5月号(4月3日発売)で最終回を迎え、5月25日に最終回を収録したコミックス31巻が発売されました。
中学時代、「石」と呼ばれ、泣くことも笑うことも忘れていた石森羽花は、偶然出会ったレモン色の髪の男の子・三浦界に憧れて、同じ高校に入学したけれど……。ソーダ水のように甘く弾ける青春ストーリーです。
コミックス累計発行部数は1,600万部超(電子版含む)、2021年には界役・「Snow Man」ラウール、羽花役・吉川愛による実写映画化、2025年にはテレビアニメ化と様々なメディアで広がる人気作品です。
なお、これまで掲載してきた番外編をまとめたコミックス『ハニーレモンソーダ Another Stories』も、6月25日に発売予定。本編を一気に読んだ後、こちらも手にしてみてはいかがでしょうか。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてくださいね。