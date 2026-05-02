LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」において、2026年5月1日(金)に「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」の結果を発表した。

「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」結果発表：

「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」は、2026年4月9日(木)に「LINEマンガ」がサービス開始13周年を迎えたことを記念し開催されたイベント。4月9日(木)から4月22日(水)までユーザー投票を行い、13個のテーマに沿って“推しマンガ”に投票された。

5月1日(金)より、「LINEマンガ」では、本イベントの結果発表として各テーマのベスト3選と投票数が多かった上位30作品が公開された。テーマごとにさまざまな人気作がラインナップされるなか、13テーマ中5テーマで『ONE PIECE モノクロ版』(尾田栄一郎／集英社)がベスト3選入りし最多選出、続いて『鬼滅の刃』(吾峠呼世晴／集英社)と『入学傭兵』(原作：YC、作画：rakhyun／LINEマンガ)がそれぞれ2テーマでベスト3選入りし人気を集めた。全ての結果は、特設ページおよび「LINEマンガ」アプリよりチェックできる。

さらに「LINEマンガ」では、「ゴー！ゴー！ゴールデンウィークキャンペーン」と題したお得なキャンペーンを5月6日(水)まで開催中。555作品以上を対象に、通常23時間につき1話無料で読むことができる「毎日¥0」のチャージ時間が期間限定で5時間に短縮されるスペシャルイベントや、対象の名作マンガで使える全巻分の99％OFFクーポンが当たる豪華ガチャ、「LINEマンガ」LINE公式アカウントの友だち限定で5月中毎日ガチャチケットを配布するプレゼント企画などが実施されている。

また、「LINEマンガ」公式Xでは、抽選で3名に「えらべるPay」30,000円分、20名に「えらべるPay」1,000円分が当たるキャンペーンを実施中。「LINEマンガ」公式Xアカウントのフォローと該当ポストをリポストした上で、「LINEマンガ」アプリで引いたガチャの結果のキャプチャをリプライすることで抽選に参加ができる。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していくとしている。

LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙 結果発表

13個のテーマに沿って、ユーザーが“推しマンガ”を投票する参加型企画「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」の投票結果を特設ページにて発表。各テーマのベスト3選に加え、特設ページでは投票数が多かった上位30作品も公開されている。

■13歳の自分におススメしたいマンガ BEST3選

・『君に届け』(椎名軽穂／集英社)

・『氷の城壁』(阿賀沢紅茶／集英社)

・『ハイキュー!!』(古舘春一／集英社)

■心に刺さった名言マンガ BEST3選

・『鬼滅の刃』(吾峠呼世晴／集英社)

・『鋼の錬金術師』(荒川弘／スクウェア・エニックス)

・『ONE PIECE モノクロ版』(尾田栄一郎／集英社)

■展開が超特急なマンガ BEST3選

・『俺だけレベルアップな件』(漫画：DUBU(REDICE STUDIO) 、原作：Chugong、脚色：h-goon／D&C MEDIA)

・『呪術廻戦』(芥見下々／集英社)

・『入学傭兵』(原作：YC 作画：rakhyun／LINEマンガ)

■最高にメロいキャラがいるマンガ BEST3選

・『枯れた花に涙を』(Gae／LINEマンガ)

・『作戦名は純情』(文：kkokkalee、絵：Dledumb／LINEマンガ)

・『藤堂司の恋愛事情』(作画・脚色：248、原作：Anna Kim／LINEマンガ)

■ひたすら泣ける涙腺崩壊マンガ BEST3選

・『鬼滅の刃』(吾峠呼世晴／集英社)

・『私の愛する圧制者』(脚色・作画：LICO、原作：Cersei／LINEマンガ)

・『ONE PIECE モノクロ版』(尾田栄一郎／集英社)

■尊すぎるカップルマンガ BEST3選

・『オークの樹の下』(脚色：Seomal/namu、作画：P、原作：Kim Suji／RIDI)

・『帝国一の悪女に溺愛がとまりません！』(あじ、SORAJIMA／ソラジマ)

・『見捨てられた推しのために』(原作：Kim Seonyu、文：Ryuho、絵：ギミョン／LINEマンガ)

■伏線回収がすごいマンガ BEST3選

・『義家族に執着されています』(漫画：seungu、原作：Han Yoon seol／LINEマンガ) ・『進撃の巨人 attack on titan』(諫山創／講談社)

・『ONE PIECE モノクロ版』(尾田栄一郎／集英社)

■とにかく笑いたい時に読むマンガ BEST3選

・『銀魂 モノクロ版』(空知英秋／集英社)

・『高台家の人々』(森本梢子／集英社)

・『極主夫道』(おおのこうすけ／新潮社)

■愛すべきヴィランがいるマンガ BEST3選

・『DRAGON BALL モノクロ版』(鳥山明／集英社)

・『僕のヒーローアカデミア』(堀越耕平／集英社)

・『ONE PIECE モノクロ版』(尾田栄一郎／集英社)

■1話目で心掴まれたマンガ BEST3選

・『再婚承認を要求します』(原作：Alphatart、作画：SUMPUL、脚色：HereLee／LINEマンガ)

・『泣いてみろ、乞うてもいい』(漫画：VAN JI、原作：Solche／LINEマンガ)

・『問題な王子様』(原作：Solche、漫画：CACTUS／LINEマンガ)

■至福の大人買い推奨マンガ BEST3選

・『暁のヨナ』(草凪みずほ／白泉社)

・『キングダム』(原泰久／集英社)

・『ONE PIECE モノクロ版』(尾田栄一郎／集英社)

■最高にスカッとするマンガ BEST3選

・『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』(原作：鳳ナナ、漫画：ほおのきソラ／アルファポリス)

・『入学傭兵』(原作：YC 作画：rakhyun／LINEマンガ)

・『私の夫と結婚して』(文/絵：LICO、原作：sungsojak／LINEマンガ)

■5巻以内で楽しめるマンガ BEST3選

・『彼方のアストラ』(篠原健太／集英社)

・『カラオケ行こ！』(和山やま／KADOKAWA)

・『タコピーの原罪』(タイザン5／集英社)

※作品名の記載順は投票数ではなく五十音順

「ゴー！ゴー！ゴールデンウィークキャンペーン」概要

イベント内容や対象作品の詳細は「LINEマンガ」アプリもしくは特設ページにて公開中。

【開催期間】〜2026年5月6日(水)23：59

1. チャージ短縮

対象の555作品以上において、通常23時間につき1話無料で読むことができる「毎日¥0」のチャージ時間が期間限定で5時間に短縮。

【開催期間】〜2026年5月6日(水)23：59

※対象作品は「LINEマンガアプリ」をご覧ください。

2. GWガチャセンター

対象の名作マンガで使える全巻分の99%OFFクーポンが当たる豪華ガチャに、ガチャチケット10枚につき1回挑戦することができる。また、対象の連載作品を読むと、読み終わりからガチャチケット獲得ページに遷移することができ、ガチャチケット10枚がもらえる。

＜特典内容＞

1等：対象作品に使用できる99%オフクーポン 全巻分

2等：対象作品に使用できる50%オフクーポン 全巻分

3等：対象作品に使用できるクーポン10％ 1枚

4等：対象作品に使用できるクーポン5％ 1枚

5等：時短アイテム100個

6等：時短アイテム23個

【開催期間】〜2026年5月6日(水)23：59

※対象作品は「LINEマンガ」アプリにて。

3. LINE公式アカウントの友だち限定！毎日ガチャチケットGET

「LINEマンガ」のLINE公式アカウントを友だち追加すると、期間中毎日ガチャチケットを受け取ることができる。

【開催期間】〜2026年5月31日(日)23：59

上記のほかにもお得なイベントを期間中随時開催予定となっている。

「LINEマンガ」公式Xキャンペーン概要

「LINEマンガ」公式Xにて、名作マンガ全巻分の99%オフクーポンが当たる「GWガチャセンター」と連動したキャンペーンを実施中。「LINEマンガ」公式Xアカウント(＠LINEmanga)をフォロー＆該当ポストをリポストし、「LINEマンガ」アプリで引いたガチャの結果のキャプチャをリプライすると、抽選で3名に「えらべるPay」30,000円分、20名に「えらべるPay」1,000円分が当たるキャンペーンに参加が可能。詳しくは、「LINEマンガ」公式Xアカウントにて。

【開催期間】〜2026年5月6日(水)23：59