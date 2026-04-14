マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年3月30日～4月12日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 アーティファクト喰らいの回帰者 VENTI(脚本/作画)・kiin(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 2 ぐらんぶる 井上堅二 , 吉岡公威 講談社 スポーツ 3 怠尊秘伝 kimggulbal(脚色)・REDHOOK(作画)・BIGA(原作) LINEマンガ バトル・アクション 4 BUNGO―ブンゴ― 二宮裕次 集英社 スポーツ 5 入学傭兵 原作：YC 作画：rakhyun LINEマンガ バトル・アクション 6 回帰した路地裏出身魔法使いは復讐を誓う Kairos(原作)・Kim dakheu(脚色)・Dohan(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 7 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 8 ONE PIECE 尾田栄一郎 集英社 その他 9 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 10 外見至上主義 T.Jun LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は、4月4日よりLINEマンガにて連載開始『アーティファクト喰らいの回帰者』、第2位は『ぐらんぶる』、第3位は4月2日よりLINEマンガにて連載開始『怠尊秘伝』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 氷の城壁 阿賀沢紅茶 集英社 その他 2 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 3 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 4 甘い侵入者 EENY(原作)・Yuhan(作画) LINEマンガ 恋愛 5 黒幕様、結婚以外ならなんでもします！ SAMI(作画)・CATTE(脚色)・Chana Seo(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 6 オークの樹の下 Seomal/namu(脚色)・P(作画)・Kim Suji(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 7 歴史に残る悪女になるぞ 悪役令嬢になるほど王子の溺愛は加速するようです！ 保志あかり , 大木戸いずみ , 早瀬ジュン KADOKAWA ファンタジー・SF 8 断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す 北国良人 , 楢山幕府 , えびすし TOブックス ファンタジー・SF 9 振り回されたって、いい。 Cakenyam LINEマンガ 恋愛 10 ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～ 尾羊英 , 中村颯希 , ゆき哉 一迅社 ファンタジー・SF

1位は『氷の城壁』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代女性編第1位の『氷の城壁』(阿賀沢紅茶/集英社)。4月よりTVアニメが放送開始している、LINEマンガ累計閲覧数1.6億回突破(2025年8月末時点)、コミックスの累計発行部数200万部超え(電子版含む2025年12月末時点・集英社ジャンプ コミックス刊)の人気作品がランクインしました。

人と接するのが苦手で、他人との間に壁を作ってしまう高校生・氷川小雪。幼なじみの安曇美姫以外誰ともつるまず、静かに日々を過ごしていた彼女の前に、なぜかぐいぐい距離を詰めてくる男子・雨宮湊が現れて……。孤高の女子・小雪、学校のアイドル・美姫、距離ナシ男子・湊、優しく穏やかなバスケ部員・陽太のどこかちょっとこじれた4人が織りなす、もどかしい青春混線ストーリーです。

LINEマンガのコメントでは、「アニメ見ながら読み返し～」「アニメ化記念に再読しに来たーー!!! 本当に、アニメ化おめでとうございます!!!!!」と、読み返したファンから喜びの声が続々。またアニメ化に対しても、「こゆんの声も良き感じで、コミカルな表現のところもちゃんとアニメとして原作リスペクト出来てたから先が楽しみ」「アニメ見ました! 良かった!エンディングかっけー!」と、高い評価が寄せられています。

アニメの予習に、また見た後の復習に、今まとめて読みたくなる作品です。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。