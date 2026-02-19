マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年2月2日～2月15日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|転生したらスライムだった件
|川上泰樹 , 伏瀬 , みっつばー
|講談社
|ファンタジー・SF
|2
|キングダム
|原泰久
|集英社
|その他
|3
|神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～
|江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
|4
|勇者パーティを追い出された器用貧乏 ～パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る～
|よねぞう , 都神樹 , きさらぎゆり
|講談社
|ファンタジー・SF
|5
|BORUTO-ボルト- -TWO BLUE VORTEX-
|岸本斉史 池本幹雄
|集英社
|バトル・アクション
|6
|BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-
|岸本斉史 池本幹雄
|集英社
|バトル・アクション
|7
|入学傭兵
|原作：YC 作画：rakhyun
|LINEマンガ
|バトル・アクション
|8
|俺だけレベルMAXなビギナー
|WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|9
|呪術廻戦
|芥見下々
|集英社
|バトル・アクション
|10
|転生したらバーバリアンになった
|MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
1位は『|転生したらスライムだった件』、第2位は『キングダム』、第3位は『神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから
|白川蟻ん , 六つ花えいこ , 秋鹿ユギリ
|KADOKAWA
|ファンタジー・SF
|2
|幼馴染コンプレックス
|EUNHI
|LINEマンガ
|恋愛
|3
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|4
|主人恋日記
|吉永ゆう
|小学館
|恋愛
|5
|どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。
|釜田 , 六つ花えいこ , ｖｉｅｎｔ
|KADOKAWA
|ファンタジー・SF
|6
|末っ子皇女殿下
|Stonehead(AKEO STUDIO)(脚色/作画)・SAHA(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|7
|悪役令嬢たちは揺るがない
|赤羽にな , 八月八 , 春野薫久
|KADOKAWA
|ファンタジー・SF
|8
|多聞くん今どっち!?
|師走ゆき
|白泉社
|恋愛
|9
|うるわしの宵の月
|やまもり三香
|講談社
|恋愛
|10
|ミステリと言う勿れ
|田村由美
|小学館
|ミステリー・ホラー
1位は『死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから』、第2位は『幼馴染コンプレックス』、第3位は『枯れた花に涙を』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップは、20代女性編第1位『死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから』(白川蟻ん、六つ花えいこ、秋鹿ユギリ/KADOKAWA)。
魔法学校に通う17歳のオリアナは、ある日恋人のヴィンセントと共に原因不明の死を迎える。死ぬ前の記憶を持ったまま、7歳の姿に死に戻ったオリアナは、恋人との再会を夢見ながら幾年を過ごし、やっと再会するも、彼はオリアナのことを何も覚えていなくて……。
「次にくるライトノベル大賞2021」にノミネートされたWeb小説のコミカライズ作品である同作は、2026年2月5日に発売されたコミックス第7巻では第1章が完結、そして新章がスタートしています。「これって一通り読んだ後にまた読みに来ると、え?!みたいな事あったりする...」「好きすぎて、私も何度かループしてます!!!!!!!!! もちろん原作も!!!!!!!!!」「二周目でおすすめしてる方のコメント読んで読み始めてどハマリし、今二周目でコメント書いてますw」と、読み返して驚く声が多数。新章スタートに合わせて、今読みたい作品です。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。