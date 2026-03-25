マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年3月2日～15日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 2 帰還した初代ヒーラーが最強すぎる IwantIt(原作)・jd(脚色)・Kang Hari(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 3 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 4 入学傭兵 原作：YC 作画：rakhyun LINEマンガ バトル・アクション 5 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 6 勇者パーティを追い出された器用貧乏 ～パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る～ よねぞう , 都神樹 , きさらぎゆり 講談社 ファンタジー・SF 7 逆天の飛龍剣侠 Monarca(原作)・Kim eun(脚色)・MUKJI(作画) LINEマンガ バトル・アクション 8 妹は知っている 雁木万里 講談社 コメディ・ギャグ 9 史上最高の領地設計士 BK_Moon(原作)・Kim Hyunsoo(作画)・Lee hyunmin(脚色) LINEマンガ ファンタジー・SF 10 アカデミーの天才剣士 C.H(文・絵)・SeoGwando(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『星剣のソードマスター』、第2位は『帰還した初代ヒーラーが最強すぎる』、第3位は『神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 オークの樹の下 Seomal/namu(脚色)・P(作画)・Kim Suji(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 2 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 3 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 4 どうやら私、大公妃が天職みたいです LICO(脚色)・CHYAMI(作画)・LECHIMONA(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 5 暁のヨナ 草凪みずほ 白泉社 ファンタジー・SF 6 春の嵐とモンスター ミユキ蜜蜂 白泉社 恋愛 7 運命の人に出会う話 あなしん 講談社 恋愛 8 ファミレス行こ。 和山やま KADOKAWA コメディ・ギャグ 9 多聞くん今どっち！？ 師走ゆき 白泉社 恋愛 10 契約結婚に終止符を KURI(作画)・Lee jihye(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『オークの樹の下』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。

Pick Up!

『星剣のソードマスター』(juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作)/LINEマンガ)

今回のピックアップは『星剣のソードマスター』(juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作)/LINEマンガ)。3月よりシーズン2を開始した同作が20代男性編1位にランクインしました。

騎士に憧れるスラム街出身の不良少年ブラッドは、黒い雷に打たれる事故をきっかけに、剣を握ると誰かの声が聞こえ始めるように。ある日突然現れた「青い月光の騎士」により、ブラッドの世界は壊され、人生が180度変わり始める……。

シーズン2の開始に合わせて、新しく読み始めた人も多いようですが、再度読み返す人から熱いコメントも多数寄せられています。

「ストーリー・作画ともにLINEマンガでもトップクラスだと思う! 主人公以外も魅力あるキャラ多いし、特にモノローグが毎回かっこよすぎる!! 本当におすすめの作品です」

「この漫画めちゃくちゃおもろいんで、挫折せず読み続けて下さい!! ぜっったい後悔しません!」

「改めて1話から読み返しに来たんだけど、今見ると最初のシーンからあの逃げた後の様子はこんな感じだったんだって分かってまじで震える。全ての話がつながってて、すごい漫画に出会ってしまった。」

美麗な作画と読み応えのあるストーリーのファンタジー作品、『星剣のソードマスター』はLINEマンガにて現在103話まで公開されています。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。