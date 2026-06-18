神戸アンパンマンこどもミュージアム&モールは7月15日～9月13日、大好評のステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス!!ダンス!!!」を再演する。

同ステージでは、アフロヘアのダンサーに変装したばいきんまんとドキンちゃんが、ノリの良い曲に合わせてハチャメチャなショーを繰り広げる。ダンスの振付はバブリーダンスの生みの親であるakaneが担当し、親子で楽しめる。上演は2階ミュージアムのやなせたかし劇場にて1日3回から4回を予定しており、観覧には整理券が必要。

ステージの再演に合わせて、館内ではさまざまな連動イベントやグッズ展開を行う。2階のみみせんせいのがっこうでは、アフロヘアのばいきんまんのお面を作ることができる期間限定の工作教室を開催。デザインやキャラクターを選んでオリジナルTシャツが作れる「ユアデザインファクトリー」(子ども用各4,950円、大人用各5,390円)では、アフロばいきんまんとアフロドキンちゃんを選べる。

ユアデザインファクトリーTシャツ

1階のショッピングモールでは、イベントと連動したデザイン「DANCE マスコット」(各2,200円)、「クリアペンケース DANCE」(各770円)、「ステッカー DANCE」(各275円)、「ワッペンセット ばいきんまん&ドキンちゃん」(1,320円)、「アクリルキーホルダー DANCE」(各770円)を販売する。

DANCE マスコット

クリアペンケース DANCE