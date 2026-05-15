JR西日本は15日、夏の期間(2026年7～9月)に運転する臨時列車について発表した。寝台特急「サンライズ出雲」の臨時列車に関して、期間中に計6本を運転予定としており、8月のお盆期間だけでなく、9月のシルバーウィーク期間にも臨時列車を設定した。

寝台特急「サンライズ出雲」(東京～出雲市間)は毎日運転の定期列車に加え、多客期に臨時列車を運転している。今夏も例年通り、8月のお盆期間に臨時列車を4本(上下各1本)設定。8月10・15日(始発駅基準)に上り「サンライズ出雲92号」を出雲市駅14時5分発・東京駅(翌日)6時23分着、8月11・16日(始発駅基準)に下り「サンライズ出雲91号」を東京駅22時21分発・出雲市駅(翌日)13時32分着で運転予定としている。

今年は9月19～23日に5連休(9月21日は敬老の日、9月22日は国民の祝日、9月23日は秋分の日)となることもあり、この期間にも「サンライズ出雲」の臨時列車を2本(上下各1本)設定した。連休前日の9月18日(始発駅基準)に上り「サンライズ出雲92号」を出雲市駅14時46分発・東京駅(翌日)6時23分着で運転。連休初日の9月19日(始発駅基準)に下り「サンライズ出雲91号」を東京駅22時21分発・出雲市駅(翌日)13時32分着で運転予定とのこと。