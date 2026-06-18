ブルボンは6月9日、発汗で失われたミネラルを補給できるグミ「ミネラル塩グミソルティライチ味」を、コンビニエンスストア、鉄道ルート限定で発売した(一部ドラッグストアでも取り扱いあり)。
同商品は、ライチの華やかな香りと甘みの中に、ほんのり塩味を利かせたすっきりとした味わいのグミ。噛みしめるたびにさわやかな味わいが広がり、ミネラル(ナトリウム、カルシウム)が補給できる。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
働き方改革の現実 第27回 働き方改革で始まった改善提案制度が、いつの間にか無くなってしまった話
【漫画】ボーナスの査定が自分より良かったという理由で……
謎解き!コレができれば漢字王!? 第1134回 【レベル3】パッと出たらお見事! 4つの熟語をつなぐ共通ワード
婚活してみたら 第133回 【漫画】「婚活の希望条件は普通でいい」そう話す女性の“普通”に驚いた話
うちの地元だけ!? 都道府県あるある 第12回 「傘ささないの!?」道外の人が驚いた、北海道民の雪の日あるある
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。