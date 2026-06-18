ブルボンは6月9日、発汗で失われたミネラルを補給できるグミ「ミネラル塩グミソルティライチ味」を、コンビニエンスストア、鉄道ルート限定で発売した(一部ドラッグストアでも取り扱いあり)。

ミネラル塩グミソルティライチ味

同商品は、ライチの華やかな香りと甘みの中に、ほんのり塩味を利かせたすっきりとした味わいのグミ。噛みしめるたびにさわやかな味わいが広がり、ミネラル(ナトリウム、カルシウム)が補給できる。