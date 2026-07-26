クロス・マーケティングはクロス・マーケティング、「夏のエアコン使用に関する調査(2026年)」の結果を発表した。調査は2026年7月17日～21日、20～69歳の男女1,100名を対象にインターネットで行われた。

夏のエアコン使用に関する調査

今年の夏は「エアコンと扇風機の併用」が約4割

この夏、自宅の冷房は「エアコンと扇風機の併用」が38.5%で最多。「主にエアコンのみ」が次いで31.1%。年代が上がるほど「エアコン・扇風機を併用」している割合が高く、20代は27.7%に対し、60代は45.5%であった。

昼間の設定温度は「26.0℃～26.5℃」が最多

エアコンの設定温度は、日中で26.0℃～27.5℃がボリュームゾーン。就寝時は26.0℃～28.5℃、「自動運転・除湿などで設定していない」が1割台後半で並ぶ。

年代が上がるほど27.0℃以上に設定している人が多く、60代では就寝時に「28.0℃～28.5℃」が3割に近い。

家庭でのエアコンの主な設定温度

エアコンの購入・買い替え状況

自宅のエアコンの購入・買い替え状況は、「2024年以前に購入・買い替えた」「購入・買い替えの予定はない」が3割台で、エアコンの2027年問題が話題になり始めた2025年以降に購入・買い替え予定の人は17.2%だった。

「なるべく一定の温度でつけっぱなし」が3割超

夏場のエアコンの使い方は、「なるべく一定の温度でつけっぱなしにしている」が35.1%と突出。「なるべく一定の温度でつけっぱなし」は特に女性40代で45.7%と高い。男性20代の約2割が「ドライ・除湿と冷房の使い分けがよくわからない」と回答している。

夏場のエアコンの使い方や気になること TOP10

暑さをしのぐための場所は「スーパーマーケット」が1位

暑さをしのぐために自宅以外で行く場所は、「スーパーマーケット」「ショッピングモール・商業施設」が上位。「スーパーマーケット」は女性50代が34.5%と高い。「カフェ・喫茶店」は男性20代は7.3%に対し、女性20代は22.7%と利用が多い。