子どもの頃や学生時代によく通った、地元の飲食店。しばらく足が遠のいていても、ふとした瞬間に「あの味を食べたい」と思い出すことがあります。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、久しぶりに地元のラーメン店を訪れたときのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「久しぶりになじみのラーメン店に訪れると......」

「あそこのラーメン、久しぶりだな」と、地元でなじみの店へ向かった主人公。「おばちゃん元気かな」と、店の味だけでなく、久しぶりの再会も楽しみにしていました。

ところが、ある光景を見て主人公は切ない気持ちに。さて、主人公が目にした切ない事実はどのようなものだったのでしょうか。

① SNSでバズって行列ができていた

② 店が隣町へ移転することになっていた

③ 店主が高齢で店が閉店していた

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✅地元のラーメン店で知った切ない事実……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

「いつでも行ける」を過信しすぎないほうが良いかも!?

田舎では、人口減少や高齢化の影響で、長年親しまれてきた店が静かに暖簾を下ろすことも少なくありません。「久しぶりに帰ったら、あの店がなくなっていた」という切ない"田舎あるある"が描かれています。

▶なお、今回の答えは③ 店主が高齢で店が閉店していた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!