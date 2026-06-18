バンダイナムコフィルムワークスは、同社アニメーション制作スタジオでガンダムシリーズなどを手掛ける「SUNRISE Studios」（以下サンライズ）と、「魔法少女まどか☆マギカ」や〈物語〉シリーズなど独自の表現手法でアニメファンを魅了する「シャフト」の制作初タッグによる、新作アニメーションプロジェクトを6月18日に発表した。

同日、「サンライズ✕シャフト新アニメ」と題した公式X(@sunrise_shaft)を開設し、情報解禁に向けたカウントダウンを始動。初回は、作品の世界観を垣間見ることのできるカラースクリプトを使用した動画をポストした。6月23日24時30分の情報解禁に向け、本日より5日間に渡りXにてカウントダウン投稿を予定している。

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

バンダイナムコフィルムワークスは、映像作品を企画、製作し、テレビ、映画、配信などさまざまなメディアを通して届けるだけでなく、著作権・版権の管理運用、映像関連商品の企画・販売や映像関連サービスを通して、世界中に広く発信している。川上から川下まで担う総合映像エンターテイメント企業。

サンライズ

ガンダムシリーズ、ラブライブ！シリーズ、コードギアスシリーズなど、主にSUNRISE studios制作のオリジナルアニメーション作品を中心と する作品ブランド。これまで40年以上の長きにわたり、人々の心に響く数々のオリジナル作品を生み出している。

株式会社シャフト

1975年創業。「魔法少女まどか☆マギカ」、〈物語〉シリーズなどの作品を手掛けるアニメーション制作会社。TV・劇場・CM・ゲーム等、アニメーションの企画及び制作著作物の管理・販売等も行う。