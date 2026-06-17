鈴鹿央士、7月24日スタートのドラマ『リーガルビート –逆転の法廷–』でゴールデン帯連ドラ単独初主演　稲垣吾郎と小雪は18年ぶりに再び弁護士役で共演

テレ東のドラマ『リーガルビート –逆転の法廷–』(毎週金曜21:00〜21:54 ※初回は15分拡大 21:00～22:09)が7月24日にスタートする。

鈴鹿央士

鈴鹿央士がゴールデン帯連ドラ単独初主演

ドラマ『リーガルビート –逆転の法廷–』の主人公は、吃音がある新人弁護士・泰地空。言葉が詰まり満足に思いを伝えられず何度も悔しさを味わってきたが、彼にはある武器があった。それはラップ。リズムに乗れば、吃音の症状が出ることなく、言いたいことを思いのまま話すことができるのだ。

そんな彼が、バディを組むことになる偏屈な先輩弁護士や、なぜか法廷に立つことを避けている事務所所長とともに、現代社会の不寛容さや巨大な闇に立ち向かい、依頼人の‟あげられない声“を拾い、‟隠された真実”を紐解いていく、完全オリジナル脚本の痛快逆転リーガルドラマである。

主人公の新人弁護士・泰地空を演じるのは鈴鹿央士。今作がゴールデン帯連ドラ単独初主演となる。さらに、泰地の教育係としてバディを組む先輩弁護士・星秀幸役で稲垣吾郎、泰地を事務所に引き入れた事務所所長・雪村明日実役に小雪の出演も決定した。稲垣と小雪は、2008年1月期放送の『佐々木夫妻の仁義なき戦い』(TBS系)で弁護士夫婦を演じて以来、18年ぶりに再び弁護士役で共演となる。

キャスト、スタッフのコメントは以下の通り。

鈴鹿央士

Ｑ）本作の出演オファーを受けた時の心境、台本を読んでみての感想をお聞かせください。

オファーを頂いた時は、新しい役どころにワクワクする反面、ラップや弁護士、そして吃音も、初めてのことなので自分に務まるかなぁと弱気になってしまう自分もいました。ですが、監修の方達も毎日現場でそばで支えてくださり、今は前向きに日々頑張れていると思います。社会問題や人間関係にも踏み込んで行く展開や法廷でラップを披露するシーンなど楽しみにしてほしいです。

Ｑ）演じられる役どころについての印象をお聞かせください。

泰地は明るさや情熱を持った、誰かに希望を与えられる素敵な人物だと思いました。吃音がありますが、いろいろな経験をしたからこそ、誰かの声になりたいと思うようになり、人に寄り添うことをこの物語の中でより学んでいきます。泰地が考え、学び、経験していくことをしっかり寄り添いながら演じていきたいです。

Q）視聴者のみなさんへみどころや意気込みなどメッセージをお願いします。

とっても面白いドラマになると思います! いろいろな要素の詰まったこの作品で描かれていく物語は見応えがあると思います。雪村法律事務所の3人の関係性や、泰地の周りにいる素敵なキャラクターたちとの物語も含め、毎話ご期待ください。みなさんの金曜夜9時の楽しみになるよう頑張ります。ぜひ、お楽しみに!

稲垣吾郎

Ｑ）本作の出演オファーを受けた時の心境、台本を読んでみての感想をお聞かせください。

連続ドラマはオンエアしながらもまだ撮影が続くことが多いのですが、映画作品などと違って、観ている人の声を聞きながら撮影していくという独特なこの連続ドラマのスタイルは僕も好きなので、嬉しかったです。本当にありがたいなと思いました。

台本を読んでみて、純粋に面白いと感じました。リーガルドラマも昨今いろいろな作品がある中で、弁護士の武器である言葉をうまく発することのできない吃音がある弁護士が主人公というのが新しい設定だなと思いましたし、社会に寄り添いながらこの時代の雰囲気にもフィットしたとても素敵な作品だなと思いました。

Ｑ）演じられる役どころについての印象をお聞かせください。

僕が演じる星秀幸は「雪村法律事務所」のエース弁護士で、一見ちょっとクールで偏屈なところもあるのですが、実は心根は優しい……という一方で、弁護士界の大御所として名を馳せている父親や兄にコンプレックスをこじらせていてちょっと人間味溢れる部分もある、そんな男です。

Q）視聴者のみなさんへみどころや意気込みなどメッセージをお願いします。

初めて共演する方もいれば、久々に再会する方もいるので、これからの撮影が本当に楽しみです。星は、主人公・泰地の若さゆえのちょっと無鉄砲なところや純粋すぎるところを心配し、時に厳しく接することもあるのですが、なんだかんだで泰地に寄り添いながら良いバディ関係を築いていく。この泰地と星のバディの関係性を見守っていただければなと思っています。

小雪

Ｑ）本作の出演オファーを受けた時の心境、台本を読んでみての感想をお聞かせください。

泰地・星・雪村の3人での会話劇がとても多いので、メリハリとそれぞれのキャラクターをどう出していくというのがはっきりしてないといけないなというのはすごく感じました。毎話、依頼人としてゲストが来られるのですが、その方たちが来ることで、物語に深みが出ています。そんな依頼人の問題を、毎回3人で力を合わせて解決していく様子が、応援したくなるようなドラマになればいいなと思いました。

Ｑ）演じられる役どころについての印象をお聞かせください。

弁護士を長年やっている中で感じた経験で、いろんな荒波や世の中の葛藤、また弁護士の社会の中での憤りみたいなものを持って自分の事務所を立ち上げた志がある弁護士です。事務所をまとめていく役でもあるし、仕事がうまく回っていくようにサポートをする役です。もともと法廷でも弁護をやっていた人なので、物語が進んでいく中で、何が原因でサポート役に回るようになったのか、今後どうなっていくのかというところが見どころのポイントの1つでもあると思います。

Q）視聴者のみなさんへみどころや意気込みなどメッセージをお願いします。

意気込んであんまりいいことないから(笑)。楽しんでやろうかなと思っています。稲垣さんとは本当に久しぶりなのですが、稲垣さん演じる星はいじられキャラとして描かれているので、いじっていこうかなと(笑)。鈴鹿さん演じる泰地は、意外と根がしっかりしているので、若い世代に繋いでいくというか、後輩を育てていくというような年長者としての責任や楽しみといったものも出せたらなと思います。この3人の掛け合いが、毎週見てくださる方の心がちょっと温まるようなそんなお話になったら嬉しいです。ぜひご覧ください。

プロデューサー 本間かなみ氏(テレビ東京配信ビジネス局ドラマ室)

吃音のある青年が、弁護士として活躍していくリーガルドラマです。主演の鈴鹿央士さんをはじめ、稲垣吾郎さん、小雪さんという素晴らしいキャストの皆さん、素敵なスタッフの皆さんが集まってくださいました。言葉の無力さや声を上げることの虚しさ、良心を守って生きていくことの難しさを感じるこの頃ですが、そんな心許なさに寄り添い、誰かを少しでも照らせるものにできたらと、思っています。そして、鈴鹿さん、稲垣さん、小雪さん演じる個性豊かな弁護士チームの掛け合いはとってもチャーミングです。金曜の夜、肩の力を抜いて楽しんでいただける作品になれたら嬉しいです。

(C)「リーガルビート –逆転の法廷–」