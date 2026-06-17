ベルクは6月17日、「Challenging the Limits of Belc(ベルクの限界に挑戦する)」をコンセプトにした新業態スーパーマーケット「CLBE（クルベ）」の新店「旬鮮魚市場 クルベ熊谷銀座店」(埼玉県熊谷市)をオープンした。

「クルベ」は、ベルクの新業態スーパーマーケット。価値ある商品を安く提供することを目指す「驚きの安さ」、必要最小限のサービスにすることでお得感を届ける「潔いサービス」、冒険のような買物体験価値を提供する「幸せゾクゾク提供中」を掲げている。

今回オープンした旬鮮魚市場 クルベ熊谷銀座店は、「魚市場」をテーマに、鮮度と安さにこだわった鮮魚販売を特長とした店舗となっている。

魚売場では大衆魚からめずらしい鮮魚まで幅広い魚種を取り揃えている。また従業員による対面販売を通して鮮魚の加工からメニュー提案までを実施。

魚市場イメージ

さらに、店内は、関東一の祇園祭と称される「熊谷うちわ祭」や「熊谷スポーツ文化公園ラグビー場」をイメージした装飾が施されている。また、埼玉県熊谷市内に現在ベルクが7店舗(2026年5月時点)展開していることにあわせ、創業から2026年の新店OPENまでの軌跡を現したポスターなども掲示している。