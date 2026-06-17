この中に12歳の中学1年生がいたことが判明し一同驚き　

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#122が14日に配信された。

運命の正解発表でまさかの結果に

番組では、「一体何歳!? 年齢不詳の美女大集合SP! 第4弾」と題し、一見同世代に見えるものの、最年長と最年少の年齢差が28歳もある6名の「年齢不詳さん」たちがスタジオに登場し、ななにーメンバーたちが彼女たちの実年齢を見破るべく白熱の推理戦を繰り広げた。

番組前半の予想タイムでは、ななにーメンバーの迷推理が繰り出し、草なぎ剛はジャージ姿のDさんに対し「一番上(最年長)ではない。かましですね」と、制作側の意図を深読みする新たな考察用語“かまし”を生み出しスタジオを沸かせる。

一方、香取慎吾はDさんに対し「高校2年生。通学で自転車に乗ってます」と独自の妄想推理を展開するも、最終予想では突如「Dはお母さんです」と急変。これにはみちょぱも「(Dの方の)情緒がかわいそう」、天野ひろゆき(キャイ～ン)からも「何があったんだ、この短期間で」とツッコミが入った。

さらに、ウド鈴木(キャイ～ン)はAさんのショートパンツに「32」というワッペンが貼られていたことから「32歳!」と珍推理を披露した。

しかし、運命の正解発表ではまさかの全員不正解という結果に。番組後半では、年齢不詳さんたちの衝撃の実年齢と意外な素顔が次々と明らかになる。

稲垣吾郎も「演技できてた!」と感嘆の声を上げる

大人っぽすぎるBさんこときょうかさんは、なんと先日まで小学生だった12歳の中学1年生であることが判明し一同驚き。また、落ち着いた佇まいで多くのメンバーが最年長と予想したEさんこと古谷知織理さんは24歳の俳優で、「あえて30代を入れて(演じて)ました」と明かすと、みちょぱは「まんまとやられた」、稲垣吾郎も「演技できてた!」と感嘆の声を上げた。

ほかにも、みちょぱに「格闘家の彼女っぽい」と言われていたCさんこと猫乃ここさんは、8歳の子供を持つ30歳のママでありながら「葬儀屋・コスプレ・グラビア」という振り幅が大きすぎる3つの顔を持つことが発覚。

さらに、ウド鈴木が「32歳」と予想したギャルファッションのAさんこと白幡いちほさんは35歳で、プロ格闘家の夫を持ち自身は「ギャルエアバンド」をやっているママだと明かし、ウド鈴木の「32歳予想」に対し「めちゃめちゃ焦りました」と本音をポロリ。また、見事な立ち姿でメンバーを惑わせたFさんこと姫愛さんは17歳の現役高校生であると明かした。

そして、香取が終始「高校2年生」といじり倒したDさんこと本田恵理奈さんは、実は最年長の40歳でカメレオン俳優であることが判明。香取の妄想通り「(過去に)自転車通学していたのは本当です」と明かし、最後までスタジオを大いに盛り上げた。

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ﾟ。 ななにー 地下ABEMA

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好きなことは鬼ごっこ、

大人っぽすぎる12歳の

メイクを落とした素顔とは？



🩷💛💚ななにー💚💛🩷 — ABEMA(アベマ) (@ABEMA) June 12, 2026