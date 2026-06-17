長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は6月16日、成長戦略第4弾として開業以来初となるジェットコースターの導入を発表した。本アトラクションは、美しいヨーロッパの街並みを一望しながら絶景を駆け巡るこれまでにない体験を提供する大型プロジェクトで、2027年の開業を予定している。

ハウステンボス初となるジェットコースター

開業以来最大プロジェクトとしてハウステンボス初の絶景コースターが誕生

「憧れの異世界。」をブランドに掲げるハウステンボスは、開業以来最大の投資額をかけた大型プロジェクトを始動した。この新たな象徴となるアトラクションを擁して、「ワクワクが、続々!」を急加速していくという。

ハウステンボスは新たな成長戦略のもと、2025年から「ミッフィー・ワンダースクエア」や超絶景を楽しむライドアトラクション、そして『エヴァンゲリオン』をテーマにした日本初の8Kライドアトラクションを段階的に導入してきた。今回の絶景コースターは、その成長戦略の第4弾と位置付けられている。

「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」の導入で来場者数が大幅に伸長

第3弾として2026年4月にオープンした「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」は、開業後1カ月間の来場者数が前年同期比130%と伸長したという。今年のゴールデンウィークは‟安近短”のトレンドが続く中、入場者数全体の成長に大きく寄与したとのことだ。

ハウステンボスは絶景コースターの誕生をきっかけに、これまでにない感動と興奮を届けるとしている。