講談社児童図書出版部が運営する子育てと読書のWebメディア「コクリコ」は2026年6月16日、2026年4月から始まった高校授業料実質無償化をめぐり、中学生・高校生の保護者を対象に実施したアンケート調査をもとに「隠れ教育費」の実態を取材した記事を公開配信した。本調査は高校授業料実質無償化をめぐる中学生・高校生の保護者へのアンケート調査として、2026年6月16日に発表された。

高校授業料無償化でも「負担が軽くなった」と感じた保護者はわずか3人に1人

2026年4月から所得制限が撤廃され、公立高校では授業料が実質無料、私立高校でも年間最大45万7200円が支給される「高等学校等就学支援金制度」がスタートした。しかしアンケートでは、「教育費の負担が軽くなった」と感じた高校生保護者は34.4%にとどまった。

背景にあるのは、授業料以外に発生する「隠れ教育費」だ。教材費、制服代、タブレット代、修学旅行費、塾代など、制度ではカバーされない支出が家計を圧迫している実態が見えてきた。

「大量の教材費」「入学準備費」「海外研修費」保護者が語るリアルな教育費負担

授業料以外にかかった費用や想定外だった出費について

記事内では、高校生の保護者から寄せられた声をもとに、授業料以外にかかる費用の実態を紹介している。入学時にかかる教材費や制服代、タブレット代、私立高校の初期費用、公立中高一貫校での海外研修費など、負担の内容はさまざまだ。

さらに、電子辞書やPC購入、スマホ契約の見直し、部活動用品、昼食代など、高校生活が始まってから発生する出費についても取り上げている。

9割以上の中学生保護者が「隠れ教育費」に不安

高校進学前の中学生保護者に対するアンケートでは、9割以上が「隠れ教育費」に不安を感じていると回答した。制服・体操服・指定カバンなどの入学準備費用に加え、模試代、部活動費、教材費、受験関連費など、中学生の段階から“見えにくい教育費”が発生していることがわかった。

記事では、「授業料無償化=教育費ゼロ」ではない現実を通して、子どもの進学を支える家庭のリアルな悩みや不安に迫っている。