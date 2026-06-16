JR西日本は16日、新型事業用車などの報道公開を実施した。新型事業用車の形式は「DEC743」とされ、2027年春以降に順次導入予定。新型バラスト散布車を牽引するほか、回送列車等の牽引、車両入換作業などでも使用するとしている。

JR西日本によれば、回送列車等の牽引や車両入換作業などで使用する機関車、バラスト輸送や散布作業で使用する貨車はいずれも国鉄時代に製造され、更新時期を迎えているという。これを受けて、さらなる安全性・生産性の向上、環境負荷低減等による持続可能な鉄道運行の実現を目的に、新型事業用車と新型バラスト散布車を2027年春以降に順次導入する。

今回、JR西日本が新型事業用車として導入する「DEC743-1」「DEC743-7」「DEC743-8」の3両に加え、嵯峨野観光鉄道が新たなトロッコ列車の牽引車として導入する同形式の「DEC743-1001」も公開された。JR西日本は「DEC743」の一部車両を嵯峨野観光鉄道の予備機としても使用するとしており、公開した車両のうち「DEC743-7」「DEC743-8」の2両は「DEC743-1001」と同様のカラーリングを施している。

「DEC743-1」は車体の上部に朱色、下部に灰色、中央部に白色の帯を配したデザインに。新型事業用車の導入が発表された当初から、国鉄時代に活躍したDF50形をほうふつとさせるカラーリングで鉄道ファンらを中心に話題となっていた。

報道公開でインタビューに応じたJR西日本車両部車両設計室の伊藤陽一氏は、「DEC743-1」の朱色はキヤ143形などでも採用した事業用車の色であり、「朱色は地上から見やすく、保線を担当する社員らの視認性も考慮した色となっています。(DEC743-1でも)この色を適用すべきではないかということで選択しました」と説明。一方で「朱色一色だと、車両としては少し浮いた印象になるため、アクセントとして灰色、その中に少し白色のラインを入れました。国鉄らしさもありつつ、現代のデザインとしてアレンジしています」とコメントした。インタビューでは、伊藤氏が「DF50はやはり少し意識しました」と明かす場面もあった。

新型事業用車「DEC743」の重量(空車時)は約55.0トン、最高速度は75km/h。ハイブリッド方式の電気式気動車として製造され、ディーゼルエンジンおよび発電機による電力とバッテリーアシストでモーターを駆動して走行する。DE10形やDD51形といった従来の機関車と比べて燃費向上を期待できる(詳細は今後検証予定)だけでなく、電車・気動車のシステムを共通化することにより、車両メンテナンスの効率化と運用効率の改善も期待されている。

安全性の向上も図り、事故発生時の被害を軽減するため、前面衝突対策として車体台枠を損傷させない新たな構造を採用。衝突時エネルギーを運転室前部で吸収するという。運転士が意識を失うなど運転操作を継続できなくなった際、自動的に列車を停止させるEB-N装置も搭載。車両を構成する機械部品も削減したため、運行時やメンテナンス時の安全性も向上する。

JR西日本は「DEC743」の投入両数を計8両としており、これとは別に嵯峨野観光鉄道も「DEC743-1001」を投入する。JR西日本は新型バラスト散布車も計12両(4両×3編成)を順次投入予定。バラスト輸送で使用する際、新型バラスト散布車1編成(4両)の前後に「DEC743」を連結した6両で走行する。牽引方式の変更により、従来の方式(機関車・貨車)で必要だった入換作業がなくなるなど、運用効率の改善も期待されている。

新型事業用車「DEC743」は、見た目こそ国鉄時代のDF50形を思わせるデザインとなっているものの、中身はハイブリッド方式の電気式気動車として設計された最新の車両となる。事業用車として必要な性能を確保しつつ、省エネルギー化や保守性の向上も重視。電車・気動車と共通の技術を積極的に取り入れることで、老朽化した機関車の置換えだけでなく、将来における事業用車のあり方そのものを見据えた形式といえるかもしれない。