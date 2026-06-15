6月も中盤となり、日本各地から梅雨入りの報が届いています。長く続く雨にどうしても気分も塞ぎがちになりますが、雨垂れの音も聞きながら物思いふけるのもまたオツなもの。お気に入りのスイーツが近くにあれば、さらにステキですね。

2026年6月の新作5品まとめ(6月16日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで6月16日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年6月のスイーツ新商品まとめ

「Afternoon Tea」監修商品のアールグレイの生スコーンクロワッサンや紅茶カヌレ、6個入りのミニオールドファッションドーナツ、香る濃厚でコクのあるカスタードプリン、大容量のカフェラテソフトクリームなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「【「Afternoon Tea」監修】アールグレイの生スコーンクロワッサン（ホワイトチョコチップ入り）」(185円)

価格 : 185円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

「Afternoon Tea」監修商品。ホワイトチョコチップ入りのアールグレイ生スコーン生地とクロワッサン生地を重ねて焼き上げ、中にアールグレイクリームをサンドしたスコーンクロワッサンです。

「ミニオールドファッションドーナツ6個入」(220円)

価格 : 220円

発発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ミニサイズの、6個入りオールドファッションドーナツ。プレーンとチョコ掛けのオールドファッションドーナツを3つずつ詰めました。

「こく生プリン」(182円)

価格 : 182円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

生クリームを加えた、濃厚でコクのある味わいのカスタードプリンです。

［ファミリーマート限定］

「【「Afternoon Tea」監修】アールグレイ香る紅茶カヌレ」(275円)

価格 : 275円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「Afternoon Tea」監修商品。カリっともっちり、紅茶の香りが口いっぱいに広がるカヌレです。

［ファミリーマート限定・数量限定］

「赤城 たっぷりソフト カフェラテ」(328円)

「赤城 たっぷりソフト カフェラテ」(328円)

価格 : 328円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

コーヒーとミルクの2色巻きのアイスに、カフェラテ風味のソースを巻いた大容量ソフト。ほろ苦いコーヒーアイスとすっきりとしたミルクアイスを組み合わせ、大容量でも飽きのこない商品に仕上げました。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

6月16日発売の新商品は、アールグレイクリームをサンドした「【「Afternoon Tea」監修】アールグレイの生スコーンクロワッサン（ホワイトチョコチップ入り）」、プレーンとチョコ掛けのドーナツを3つずつ詰めた「ミニオールドファッションドーナツ6個入」、濃厚でコクのある味わいの「こく生プリン」、紅茶の香りが口いっぱいに広がる「【「Afternoon Tea」監修】アールグレイ香る紅茶カヌレ」、飽きのこない仕立ての大容量ソフト「赤城 たっぷりソフト カフェラテ」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。