サイバーエージェントは6月23日、VTuberグループ「にじさんじ」より、オリジナルカード付き「にじさんじチップスvol.9 うすしお味」(253円)を全国のファミリーマート(一部店舗除く)、全国のアニメイト、ヴィレッジヴァンガード(一部店舗)、Cyber Goods Storeで発売する。

全46種のオリジナルカード付き

同商品には、全46種のオリジナルカードの中からランダムで1枚がおまけとして付属する。カードデザインは、描き起こし21種、フリーダム21種、シークレット4種で、なくなり次第終了となる。

企画参加ライバーは、モイラ、叶、加賀美ハヤト、早瀬走、矢車りね、えま★おうがすと、北見遊征、榊ネス、魁星、綺沙良、梢桃音、司賀りこ、珠乃井ナナ、ルンルン、雲母たまこ、早乙女ベリー、酒寄颯馬、七瀬すず菜、渚トラウト、一橋綾人、五木左京の全21名。

限定特典も

ヴィレッジヴァンガードとアニメイトでは、12袋購入ごとに限定特典のポストカードをランダムで1種プレゼントする。

Cyber Goods Storeでは、カートン販売(1箱12袋入り)のみとなる。1箱購入ごとに限定特典のダイカットステッカーをランダムで1枚プレゼントする。配布の特典はなくなり次第終了となる。

Cyber Goods Store限定特典

アミューズメント限定BOXも登場

また、バンダイナムコアミューズメントが運営する全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」では、アミューズメント限定BOXを順次展開する。

アミューズメント限定BOX

「カードコンプリートセット」が当たる

発売開始を記念して、全46種のカードを揃えた「カードコンプリートセット」が抽選で3名に当たるプレゼントキャンペーンを実施する。応募方法は、Cyber Goods Store公式Xをフォローし、該当ポストを「#にじさんじチップス9」を付けて引用リポストすること。応募期間は2026年6月23日0:00～6月30日23:59まで。