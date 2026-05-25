ドミノ・ピザ ジャパンは5月29日～6月28日の期間限定で、「チーズソースの雨大作戦」を一部店舗を除く全国のドミノ・ピザで開催する。

チーズソースの雨大作戦

梅雨の時期にちなんで開催する同キャンペーンでは、好きなピザ1枚または2枚に加え、サイドメニュー1品と定価799円の「とろうまチェダーソース」(サイドクーポン対象外)をセットで楽しめる。

「とろうまチェダーソース」は別添えのため、ピザの上に"雨を降らせる"ようにかけることも、"水たまり"のように容器に入ったチーズにディップすることもできる。

「好きなピザ1枚＋好きなサイドメニュー1品＋とろうまチェダーソース1個(スプーン付き)」(デリバリー:2,499円～/持ち帰り:2,099円～)と、「好きなピザ2枚＋好きなサイドメニュー1品＋とろうまチェダーソース1個(スプーン付き)」(デリバリー:3,699円～/持ち帰り:2,899円～)から選択可能。

さらに、ゴールデンウィークに支持を集めた「ほぼ1kgポテト」と「ほぼ1kgからあげ」に「とろうまチェダーソース」がついた、「チーズソース付き ほぼ1kg ポテト(スプーン付き)」(デリバリー・持ち帰り:1,899円)や「チーズソース付き ほぼ1kg からあげ(スプーン付き)」(デリバリー・持ち帰り:2,799円)も登場。