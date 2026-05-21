コロワイドグループのかっぱ寿司は5月28日、平日の店内飲食限定メニューとして「かっぱのランチセット」を一部改装中店舗を除くかっぱ寿司全店で発売する。

今回のランチセットは、「満足感」と「選べる楽しさ」をテーマに4種のラインアップを展開。半年ぶりの復活となる。

「Aランチ:食べ応え抜群! 人気のサイドメニュー集結セット」(890円～)は、コク旨醤油ラーメン(メンマチャーシュー)、ちょこっとフライドポテト&二段仕込の醤油とり唐揚げ、えび天巻きのセット。

ラーメンに、人気の揚げ物2種、さらにボリュームのあるえび天巻きを組み合わせたセットとなっている。

「Bランチ:お寿司からデザートまで! 大満足のご褒美セット」(990円～)は、えび天うどん、茶碗蒸し、いなり(2個)、プレミアムプリンのセット。茶碗蒸しは具材に【えび】を使用している。

「Cランチ:手軽に美味しく! 定番お値打ちセット」(690円～)は、えび天どん、茶碗蒸し、いなり(2個)のセット。お財布に優しい高コスパランチ。なお、茶碗蒸しは具材に【えび】を使用している。

「Dランチ:海の幸を贅沢に! 10種の海鮮丼セット」(1,190円～)は、贅沢10種の海鮮丼(酢飯)、あさりの味噌汁のセット。多彩なネタを一度に味わえる海鮮丼と旨味たっぷりのあさりの味噌汁(一部地域は赤だし)を楽しめる。

ランチセットは平日16時まで注文可能。