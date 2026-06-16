キリンホールディングスのグループ会社で、ベトナムにおいてキリンブランドの清涼飲料を販売するインターフード社は、独自素材「プラズマ乳酸菌」を配合した「KIRIN iMUSE」を刷新し、「KIRIN iMUSE Refreshing Drink Lemon & Yogurt Flavored 430ml」(12,000ベトナムドン)を6月15日より展開する。

本商品の展開にあたり、プラズマ乳酸菌の価値訴求を軸に、より日常的に手に取りやすい止渇飲料としての魅力を強化した。爽快感のある飲料であることが一目で伝わる設計とすることで、ベトナムの生活者に新たな飲用シーンを提案するという。

海外向けブランドの好調な推移と背景

本商品は、2019年9月にベトナムで発売されたブランド初の海外向け商品で、発売以降、販売網を着実に拡大してきた。2025年には取扱店舗数が発売当初比で約20倍に増加し、好調に推移している。清涼飲料を通じて体調管理をサポートする新たな健康価値を提案し、ベトナムの生活者から支持を得てきた。

近年ベトナムでは健康への関心が高まっており、日常生活の中で手軽に健康を取り入れたいというニーズが拡大しているとのことだ。また飲料市場においては、おいしさに加え、喉の渇きを潤す止渇感が、ペットボトル飲料購入時の重要なポイントになっている。こうした背景から免疫をサポートする止渇飲料としての新たなブランドポジショニングを確立し、生活者が日常の水分補給の中で、より自然に健康習慣を取り入れられる商品へと進化するという。

長期経営構想と今後の展開

キリングループは、長期経営構想「Innovate2035!」を策定し、「人と技術の力でイノベーションを起こし続けるCSV先進企業として世界をもっと元気にしている」ことを目指している。その実現に向け、プラズマ乳酸菌入り飲料をヘルスサイエンス事業の中核を担うカテゴリーと位置づけ、今後は東南アジア地域を中心に当該カテゴリーでの製品展開を進めることで、人々の健康を支えていく方針だ。

商品特長と展開について

中味は、プラズマ乳酸菌を1,000億個配合し、ヨーグルトテイストのおいしさにレモンの風味を加え、すっきりとした清涼感のある飲み心地に仕上げている。パッケージは、ブランドの強みである免疫ケアを訴求し、一目で清涼感が伝わるデザインに仕上げた。展開チャネルは、小売店を中心に、スーパーやコンビニエンスストア、学校や工場の食堂・売店などでの展開を目指す。

「KIRIN iMUSE Refreshing Drink Lemon & Yogurt Flavored 430ml」

ベトナムでの発売商品は以下の通り。

「KIRIN iMUSE Refreshing Drink Lemon & Yogurt Flavored 430ml」(12,000ベトナムドン)

「KIRIN iMUSE Refreshing Drink Lemon & Yogurt Flavored 430ml・24本パック」(288,000ベトナムドン)

