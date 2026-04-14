キリンビバレッジは4月13日、子ども健康飲料「キリン つよいぞ!ムテキッズ」を成蹊小学校の給食へ導入した。施設給食に本商品が導入されるのは今回が初めてとなる。本商品はプラズマ乳酸菌500億個と鉄分を配合しており、忙しい現代の家庭環境において子どもたちが自ら体調管理を意識する習慣づくりを支援する。

キリン つよいぞ!ムテキッズ

学校保健会の推薦を受けた「新しい健康サポート習慣」

「キリン つよいぞ!ムテキッズ」は、子どもの健やかな成長を願う親心に応えるべく開発された商品である。「公益財団法人 日本学校保健会」の推薦用品として認定されており、学校生活の中で楽しみながら体調管理を続けられる点が評価され今回の導入に至った。

共働き世帯が全体の約7割を超えるなど、家庭での栄養管理に時間を割くことが難しくなっている社会背景を受け、学校給食という公的な場面で提供することで、子どもたちが自然に健康について考える機会を創出することを目指している。

「キリン つよいぞ!ムテキッズ」の商品特徴

本商品は子どもが毎日続けやすいよう、中味はすっきりとした飲みやすいヨーグルトテイストに仕上げられている。1日の目安量としてプラズマ乳酸菌500億個、さらに鉄分を配合しているのが特徴だ。

キリンビバレッジは「お客様の毎日に、おいしい健康を。」をパーパスに掲げ、ヘルスサイエンスとおいしさの知恵を活かして、未来を担う子どもたちの成長を今後もサポートしていくとしている。