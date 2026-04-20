ジーユーは、「パペットスンスン」との第2弾コラボレーションアイテムを、6月19日より全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売する。

「パペットスンスン」は、パペットの国「トゥーホック」に暮らす6才のパペットの男の子・スンスンの日常を描いた作品。脱力感のある世界観で人気を集めている。

今回のコレクションは、「スンスンたちとアイスクリーム」がテーマ。これからの季節に向けて、夏らしいデザインのアイテムを展開する。

ウィメンズでは、アイスクリームショップワゴンやメニュー表をあしらったグラフィックTシャツ、アイスのフレーバーをイメージしたコットンパジャマ、スンスンとノンノンの刺しゅう入りソックスをラインアップ。

キッズでは、ウィメンズとのリンクコーデが楽しめるデザインに加え、トレンド感のあるクロップド丈のグラフィックTシャツを用意。ウィメンズとキッズのグラフィックTシャツにデザインされたアイスクリームショップワゴンは、本コラボレーション限定のオリジナルグラフィックとなっている。

また、スンスンがチョコミントアイスから、ノンノンがバニラアイスから顔をのぞかせるデザインのミニポーチも登場する。カラビナ付きで、バッグなどに取り付けて使用できる仕様となっている。

コラボ第2弾の発表にXでは、「ぎぃやーーーーー」「かわいいいいいい」「パジャマ、コットンなの嬉しい！！」「ノンノンのポーチかわよ」と、発表後すぐに多くの反響が寄せられている。

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee