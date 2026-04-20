ジーユーは、「パペットスンスン」との第2弾コラボレーションアイテムを、6月19日より全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売する。
「パペットスンスン」は、パペットの国「トゥーホック」に暮らす6才のパペットの男の子・スンスンの日常を描いた作品。脱力感のある世界観で人気を集めている。
今回のコレクションは、「スンスンたちとアイスクリーム」がテーマ。これからの季節に向けて、夏らしいデザインのアイテムを展開する。
ウィメンズでは、アイスクリームショップワゴンやメニュー表をあしらったグラフィックTシャツ、アイスのフレーバーをイメージしたコットンパジャマ、スンスンとノンノンの刺しゅう入りソックスをラインアップ。
キッズでは、ウィメンズとのリンクコーデが楽しめるデザインに加え、トレンド感のあるクロップド丈のグラフィックTシャツを用意。ウィメンズとキッズのグラフィックTシャツにデザインされたアイスクリームショップワゴンは、本コラボレーション限定のオリジナルグラフィックとなっている。
また、スンスンがチョコミントアイスから、ノンノンがバニラアイスから顔をのぞかせるデザインのミニポーチも登場する。カラビナ付きで、バッグなどに取り付けて使用できる仕様となっている。
コラボ第2弾の発表にXでは、「ぎぃやーーーーー」「かわいいいいいい」「パジャマ、コットンなの嬉しい！！」「ノンノンのポーチかわよ」と、発表後すぐに多くの反響が寄せられている。
予告 — GU（ジーユー） (@gu_global) April 20, 2026
大人気「パペットスンスン」とのコラボレーション
“スンスンたちとアイスクリーム”をテーマに、
かわいらしいスンスンたちのグラフィックが施されたアイテムが登場
詳細はこちら👉https://t.co/wYA7DIGyvQ
6/19(金) 販売開始予定@puppet_sunsun https://t.co/96GNGrK5Zq pic.twitter.com/NdX8ygDkQJ
(C)PUPPET SUNSUN/PS committee