ファミリーマートは6月9日、自分だけの最適な一杯に出会える「FAMIMA CAFĒメニュー診断 10秒でわかる!今の気分にぴったりな一杯」を特設サイトで公開した。

新型コーヒーマシン導入で前年比売上109%を達成

同社は2026年6月2日、新型コーヒーマシンの導入を全国約16,400店舗で完了した。全店導入完了から1週間で、前年同期比の売上109%を達成し、順調な滑り出しとなった。また、LLサイズの導入により、20代のLLサイズ利用率はコーヒー全体と比較して構成比が7%高くなったという。

新型コーヒーマシン

「FAMIMA CAFĒメニュー診断」を公開

コーヒーマシンの刷新によるメニュー拡充に伴い、多種多様なラインアップの中から「今の気分に最適な一杯」を迷わず楽しみながら見つけられる診断コンテンツを公開した。

本コンテンツでは、画面の案内に沿って「今の気分」や「コーヒーを飲むシーン」を選択することで、全9タイプの結果の中から、ファミペイ公式キャラクター「ファミッペ」が最適なメニューを提案する。コーヒーの抽出を待つわずかな時間で手軽に診断できるだけでなく、「次はあのメニューを試してみよう」といった新たな発見や、日常のコーヒーライフをより豊かに彩るヒントを届ける。

FAMIMA CAFĒメニュー診断

「おかわりクーポン」がもらえるキャンペーン

「FAMIMA CAFÉ」のコーヒーを購入すると、次回コーヒー・カフェラテに使える30円引きのレシートクーポンがもらえる。配布期間は6月2日～6月22日23:59、利用期間は6月2日午前7:00～6月29日23:59までとなる。

診断結果のシェアでオリジナルグッズが当たる

同社公式Xアカウントをフォローのうえ、XでFAMIMA CAFĒメニュー診断の結果をシェアすると、抽選で10名に「オリジナルマルチカップホルダー」が当たる。キャンペーン期間は6月9日～6月22日23:59までとなる。