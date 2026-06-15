「天然を超えたところがありますよね」――。14日に放送された日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00～)に、俳優の大地真央がゲスト出演。結婚19年目を迎えた12歳年下の夫・森田恭通氏がVTR出演し、大地の意外な素顔を明かした。

大地真央

番組では、大地の普段の様子に迫るべく、森田氏にインタビューを実施。大地について「天然を超えたところがありますよね」と切り出し、「わざとなのかなっていうぐらい、思った方向と反対方向に歩きますね」と打ち明けた。

具体例として、「エレベーターを降りて、誰が見ても右に行ったらお店があるのに、なぜか左に行くんです。100％に近いぐらい逆に行きます」と告白。スタジオの大地も思わず笑みを浮かべた。

一方で、「とにかく明るい人ですよね」とも。「みんなを喜ばせたり、面白くさせたりするところは天才的なものを持っているタイプ」と、その人柄を紹介した。

これを受け、大地は森田氏との出会いを回想。「共通の知り合いの方から“ちょっとお食事でも”となって」と明かし、「関西同士なので全然嫌な感じがしなくて。親しみやすいというか、相性なんですかね」と笑顔を見せた。

また、森田氏から「人をハッピーにするんで、みんながリラックスするから、僕もリラックスしないとこんなに長く一緒にいないと思う」とメッセージを寄せる場面も。大地は「こういうのなかなか言えないですよね」と照れながら、「ちょっと涙が出ました」と素直な心境を口にした。

その大地は、初舞台から52年が経過した今も第一線で活躍。番組の終盤には役者として大切にしている思いにも触れ、「ブロードウェイで一番の褒め言葉はコメディエンヌ」と明かした。

さらに、「笑えるから泣ける。泣いたから笑える。人間の心を揺さぶることができるところに一番魅力を感じる」と説明。「私が演じる役の時は、その辺を意識して」と思わず涙ぐむも、「人生って泣いたり笑ったり。それが一番幸せかなって思ったりしますので」と最後は笑顔を見せていた。

この放送は、TVerで配信されている。