「天然を超えたところがありますよね」――。14日に放送された日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00～)に、俳優の大地真央がゲスト出演。結婚19年目を迎えた12歳年下の夫・森田恭通氏がVTR出演し、大地の意外な素顔を明かした。

  • 大地真央

    大地真央

番組では、大地の普段の様子に迫るべく、森田氏にインタビューを実施。大地について「天然を超えたところがありますよね」と切り出し、「わざとなのかなっていうぐらい、思った方向と反対方向に歩きますね」と打ち明けた。

具体例として、「エレベーターを降りて、誰が見ても右に行ったらお店があるのに、なぜか左に行くんです。100％に近いぐらい逆に行きます」と告白。スタジオの大地も思わず笑みを浮かべた。

一方で、「とにかく明るい人ですよね」とも。「みんなを喜ばせたり、面白くさせたりするところは天才的なものを持っているタイプ」と、その人柄を紹介した。

これを受け、大地は森田氏との出会いを回想。「共通の知り合いの方から“ちょっとお食事でも”となって」と明かし、「関西同士なので全然嫌な感じがしなくて。親しみやすいというか、相性なんですかね」と笑顔を見せた。

また、森田氏から「人をハッピーにするんで、みんながリラックスするから、僕もリラックスしないとこんなに長く一緒にいないと思う」とメッセージを寄せる場面も。大地は「こういうのなかなか言えないですよね」と照れながら、「ちょっと涙が出ました」と素直な心境を口にした。

その大地は、初舞台から52年が経過した今も第一線で活躍。番組の終盤には役者として大切にしている思いにも触れ、「ブロードウェイで一番の褒め言葉はコメディエンヌ」と明かした。

さらに、「笑えるから泣ける。泣いたから笑える。人間の心を揺さぶることができるところに一番魅力を感じる」と説明。「私が演じる役の時は、その辺を意識して」と思わず涙ぐむも、「人生って泣いたり笑ったり。それが一番幸せかなって思ったりしますので」と最後は笑顔を見せていた。

この放送は、TVerで配信されている。

【編集部MEMO】
大地真央は、1956年2月5日生まれ、兵庫県出身。宝塚歌劇団に入団後、月組トップスターとして活躍し、退団後は俳優として舞台、映画、テレビドラマに多数出演。華やかな存在感と確かな演技力で幅広い役柄を演じ、ミュージカルやコメディ作品でも高い評価を受けている。

「間違いなく母親の交通事故死が関係している」坂東龍汰が語る“真っ黒い目になる時がある”芝居への向き合い方
“クズ芸人”小堀敏夫に30歳の彼女が…『ザ・ノンフィクション』で新作進行中「結婚するかもしれない」
「褒めますおじさん」での失敗と「ゾス」との関係性…『ザ・ノンフィクション』最年少Dが痛感したドキュメンタリー制作の難しさと醍醐味
「どうやったらこんないい子に育つのよ」高校受験を控えながら屋台ラーメンを手伝う孝行息子に視線集中
婚活奮闘の主人公に誹謗中傷…『ザ・ノンフィクション』婚活シリーズ取材Dが実感するSNS時代のドキュメンタリー制作の難しさ
野呂佳代、家業を継がなかった過去「本当にやりたいことが勝ってしまった」 屋台ラーメン一家に触れて募る“恩返し”の思い
朝4時近くの帰宅で家族5人の生活に余裕は…「自分の選択は正しかったのか」令和の屋台ラーメン
「すごく響きました」「どの職業においても…」JO1白岩瑠姫が感銘を受けた日本代表・森保監督の言葉
「並外れている」「負けた時…」JFA会長・宮本恒靖氏が感じた日本代表・森保一監督の“すごさ”とは
30年の寝たきり生活…先立った息子のデスマスクを涙で抱きしめる母に視線集中「母親の気持ちに何も言えない」
不登校を救ってくれたサルサダンス…単身イタリア修業の20歳・本城凜乃への両親の愛に感動の声「思わず泣いてしまった」
上田綺世が見せる家族への愛情あふれる笑顔に反響「夫としても素晴らしい方」
関連画像をもっと見る