「松村北斗の演技が気持ち悪くて、でも松村北斗で、怖くて、でもかわいい」ファンから様々な意味の悲鳴が…『告白』で開く新境地

幼い頃から25年間、片想いをし続けてきた男の、最も無垢で最も危険な行動を描く、ラブサスペンスドラマ『告白－25年目の秘密－』(日本テレビ系、毎週土曜21:00～)の第2話が18日に放送され、SNSでは「松村北斗の演技が気持ち悪くて、でも松村北斗で、怖くて、でもかわいい」など、その演技を称賛する声が上がっている。

松村北斗

化粧品会社「野瀬化粧品」に勤務する雪村爽太(松村)は、小学生の頃から25年間、ひそかに片想いをしてきた初恋の人・野瀬麻里子(岡崎紗絵)に偶然を装って近づき、麻里子が部長を務めるブランド事業部への異動に成功した。

麻里子の役に立ちたい……その一心で、麻里子をねたみ陥れようとする役員・立岩剛志(丸山智己)の経費不正流用の証拠を集める。爽太はその弱みを使い、立岩に直談判するがかなわず。直後、立岩の遺体が発見された。遺体には、複数の刺し傷があることから、警察は殺人事件として捜査を開始。

翌朝、「野瀬化粧品」のオフィスに、警視庁捜査一課刑事・佐倉泰輔(玉山鉄二)がやって来る。立岩殺害の知らせに社内が騒然となる中、麻里子は泰輔を見て絶句。つい先日、祖母・野瀬昭子(丘みつ子)に無理やりセッティングされたお見合いの相手だったからだ。あれっきり何の音沙汰もないままになっていたが、泰輔の職業が刑事だと知らなかった麻里子は、思いがけない再会に驚いてしまう。

一方、麻里子のそばで働ける喜びを静かにかみ締める爽太は、麻里子と一緒に百貨店社長との接待ゴルフに参加することに。麻里子との距離がますます近づき、有頂天になる。だがその直前、思わぬ事実を知ってしまっていた。実は、小学生時代に麻里子を誘拐しようとして未遂に終わった、連続誘拐事件の犯人・畑野悟(田中要次)と、「野瀬化粧品」社長で麻里子の父である銀次郎は、何かつながりがあったようなのだ。

野瀬はすでに刑期を終え、出所している。それに怯える麻里子は、会社帰りに背後から追ってくる足音に驚き逃げ出そうとする。しかしそれは、佐倉だった。その佐倉が改めて麻里子に近づこうとするその姿を、爽太は見てしまう…。

そんななか、爽太は麻里子の父の身辺を洗い始める。そしてSNSから通っていた居酒屋を特定。爽太は直接赴き、息子と偽って、銀次郎の卒業アルバムを見せてもらう。そこにはクラスは違えど、確かに畑野の名前があった。

そしてある日の夜、爽太は佐倉に呼び止められる。爽太の姿が、立石殺害の直後の防犯カメラに映っていたのだ。「少しお話いいですか?」と言う佐倉に爽太は──。

この展開にX(Twitter)では、「松村北斗の行動9割はストーカーで1割は正義?」「松村北斗の怖キモさだけがひたすらに怖面白い」「秀逸な純愛ストーカー芝居」「純愛であってほしいけど、やっぱり怖い…。でも、かわいいところも」「純愛と狂気の魅せ方、さすがの演技力」「これまでにこんな松村北斗、見たことなかった」など、松村の純愛とも狂気とも捉えられる芝居を褒めたたえるコメントであふれていた。

アイドルグループ・SixTONESのメンバーでありながら、俳優・声優としても評価の高い松村の、まさに面目躍如の作品となっていきそうだ。

この放送は、TVerで配信されている。

【編集部MEMO】

『告白－25年目の秘密－』第3話(7月25日放送)あらすじ

初恋の人に25年間、片想いを続ける「野瀬化粧品」社員の雪村爽太(松村北斗)に殺人容疑がかかる。

想いを寄せる上司・野瀬麻里子(岡崎紗絵)の幸せのためなら危険もいとわない爽太は、麻里子と対立していた役員・立岩剛志(丸山智己)の殺害を疑われ、犯行を否定するが…。

そんな中、誕生日を迎えて不機嫌な麻里子。爽太は麻里子が誕生日を嫌う理由を探るため、野瀬家で開かれる誕生日会への潜入を試みるが…。爽太を待ち受ける、野瀬家の闇とは――。

(C)日テレ