ナチュラルローソンは6月9日より、メキシコ旅行気分を味わえる商品を集めた「¡Hola!メキシコフェア」を開催している。今回は、おすすめ商品をピックアップして紹介する。

チリコンカンライス(もち麦入りご飯)

「チリコンカンライス(もち麦入りご飯)」(599円)は、トマト、豚挽肉、赤インゲン豆などを、チリパウダー､ブイヨン等で仕立てたスパイシーな味わいのチリコンカンを、もち麦入りご飯の上にのせた一品。

トルティーヤ サルサチキン

「トルティーヤ サルサチキン」(448円)は、スパイシーなサルサソースで仕立てたチキンと彩り野菜を、メキシコの主食“トルティーヤ”で巻いたワンハンドフード。

ひよこ豆のワカモレ風サラダ

「ひよこ豆のワカモレ風サラダ」(365円)は、アボカドをメインとしたメキシコ発祥のディップソース「ワカモレ」に、ひよこ豆を合わせたサラダ。そのまま食べても､何かにディップしても。

チリコンカン&アボカドポテト

「チリコンカン&アボカドポテト」(397円)は、スパイシーな味わいのチリコンカンサンドと、ライムドレッシング仕立てのアボカドポテトサンドの2種を楽しむことができる商品。

フラワートルティーヤ/チャンキートマト サルサディップ マイルド

ナチュラルローソン「フラワートルティーヤ」(971円)と「チャンキートマト サルサディップ マイルド」(949円)

また、常温保存可能なプレーンタイプのトルティーヤ「フラワートルティーヤ」(971円)も登場。さらに、トマトなどの野菜がベースのサルサ「チャンキートマト サルサディップ マイルド」(949円)も用意されている。

テカテ/ SOL

メキシコの老舗ビールブランド『テカテ』と『SOL』から、メキシカンビールも登場。キレとコクのバランスのとれた味わい「テカテ」(394円)は、塩とライムで楽しむのがテカテスタイル。苦みが少ない「SOL」(405円)は､クリアで爽やかな味わいのビールとなっている。

ナチップス/トルティーヤチップス ソルト

「ナチップス」(582円)は、まるいコーンチップスに塩のみで味付けした､香ばしいチップス｡また、三角形のコーンチップスに塩のみで味付けした､香ばしいチップス「トルティーヤチップス ソルト」(582円)もラインアップされている。

トルティーヤチップス ナチョチーズ

「トルティーヤチップス ナチョチーズ」(605円)は、パリパリとした食感のトルティーヤチップスのチーズフレーバー｡色々な食べ方で楽しむことができる。

トルティーヤロールズ フラミンホット/チリ&ライム

「トルティーヤロールズ フラミンホット/チリ&ライム」(626円)は、ひとくちサイズにロールした食感が楽しいトルティーヤチップス｡辛さがおいしいフラミンホットと、フレッシュなライムの酸味が利いた味わいのチリ&ライムの2種が用意されている。

※画像はすべてイメージ。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。