「結局スイカってフルーツですよね?」KEY TO LIT佐々木大光、天然で大暴れ

KEY TO LITの佐々木大光が、15日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『真剣遊戯! THEバトルSHOW』(19:00～)に出演。スイカが野菜かどうかの説明にポカンとし、「結局スイカってフルーツですよね?」と返してスタジオを振り回す。

KEY TO LIT・佐々木大光

専門家の説明中に口をポカン…

番組初の2時間スペシャルとなる今回は、中島健人率いるアイドル俳優軍に、貫地谷しほり、小手伸也、佐々木大光(KEY TO LIT)、末澤誠也(Aぇ! group)、中田翔が集結。対する芸人バラエティ軍には、リーダーの出川哲朗をはじめ、あの、ウルフアロン、ハライチ、ホラン千秋が参戦する。

最初の遊戯“2文字つなぎサバイバル”では、「野菜の名前」「果物の名前」「都道府県の名前」の3つがお題に。スターターの出川は「自信はないですけど、他のメンバーがやってくれると思うので!」とチームメートに期待を寄せるが、アイドル俳優軍の作戦にのみ込まれ、「そっちの軍よくない!」「1周はさせないと…頼むよみんな～!」とピンチに追い込まれていく。

そんな中で存在感を見せるのが、アイドル俳優軍の佐々木。スイカが野菜に分類されるかどうか専門家が説明している最中、佐々木はぽかんと口を開けたまま。

MCの櫻井翔から「大光くん、今の話分かった?」と問われると、佐々木は間髪入れずに「全然分かんないです!」と回答。櫻井が苦笑いしながら「ずっと口、空いてたよ(笑)」とツッコむと、佐々木は「結局スイカってフルーツですよね?」とまさかの返答を繰り出す。

佐々木の天然ぶりにチームは振り回されながらも、スタジオは笑顔あふれる展開に。さらに第2の遊戯“ゴチャ文字さんが並んだ”でも、佐々木の一言にアイドル俳優軍は惑わされ続け、櫻井から「あいつ邪魔だなあ(笑)」とツッコミが入る。

出川哲朗「大光くん、次のゲームはもっと邪魔をしなさい!」

一方、相手軍からは「大光、邪魔しろ～!」の声も。少しリードを許す展開となった芸人バラエティ軍の出川は、佐々木の動きに目をつけ、「大光くん、大光くん! 次のゲームはもっと邪魔をしなさい!」とまさかの指令を飛ばす。

すると佐々木は、元気よく「分かりました!」と返事。これには同じアイドル俳優軍の中島らが猛ツッコミを入れる展開となる。

お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』木曜レギュラーとして出演中の佐々木は、『ぽかぽか』MCの岩井勇気と対決。この数カ月で岩井のことが分かってきたという佐々木だが、出川が満面の笑みを浮かべる展開が待ち受ける。

【編集部MEMO】

佐々木大光は、2002年5月20日生まれ、東京都出身。ジュニア内グループ・KEY TO LITのメンバーで、特技はドラムとダンス。趣味は食べること、散歩、家庭菜園で、公式プロフィールでは「何にでも挑戦する体を張ったロケ」を挑戦してみたい仕事に挙げている。

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