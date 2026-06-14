のん、民放GP帯連ドラ14年ぶりレギュラー出演　仲里依紗と“ズッ友”役で初共演

俳優・アーティストののんが、7月22日にスタートするフジテレビ系ドラマ『Tokyo middle 30』(毎週水曜22:00～)に出演することが14日、明らかになった。のんが民放GP帯連続ドラマにレギュラー出演するのは、『サマーレスキュー～天空の診療所～』(2012年、TBS)以来、14年ぶり。主演の仲里依紗とは初共演で、勢いだけで人生を突き進む“計画性ゼロ”の35歳、山地遥を演じる。

同作は、中国でヒットしたドラマ『Nothing But Thirty』(『30女の思うこと～上海女子物語～』)を原作に、日本版としてオリジナルリメイクする恋愛ヒューマンドラマ。キラキラしたサクセスストーリーを思い描き、地方都市から憧れの東京にやって来た女性3人が、恋、仕事、家庭と思い通りにはいかない現実に直面しながら、“35歳”という人生の分岐点で自分らしい人生を模索していく姿を描く。

のんは、仲演じる主人公・佐倉麻紀の高校時代からの“ズッ友”で、勢いだけで人生を突き進む“第2の主人公”山地遥を演じる。

物語の主人公は、佐倉麻紀、山地遥、永野薫子の3人。高校の同級生で、“ズッ友”を誓い合った3人は、地方都市から東京へやって来るが、気づけば35歳に。思い描いていた未来とは少し違う現実を生きていた。それぞれの生活に追われ、少しずつ疎遠になっていた3人は、再会をきっかけに、見て見ぬふりをしてきた自身の弱さや後悔、そして本当の気持ちと向き合っていく。

のんが演じる山地遥、通称“はるきゃん”は、感情で突っ走りがちな直感派で、“計画性ゼロ”の35歳。高校時代は「絶対に東京へ行って、ミュージシャンになる!」と意気込んでいたものの、気づけば東京でアパレルの仕事に追われる日々を送っている。店長として働きながらも、なかなかお金は貯まらず、年齢的にも販売員の仕事に限界を感じているが、夢破れた今も、何もかもが隣近所に筒抜けの地元には帰りたくないという思いから、東京で暮らし続けている。

恋愛もここ3、4年ご無沙汰だった遥だが、余裕のない生活に嫌気がさしていた中、ふらりと店を訪れた超ハイスペックな年上男性と意気投合。久しぶりに訪れた“恋の予感”に胸がざわつき始める。結婚や将来を急かす母の言葉、恋人や夫と暮らす麻紀・薫子との会話も、遥の気持ちを揺さぶっていく。

のんは、NHK連続テレビ小説『あまちゃん』(2013年)でテレビドラマ初主演を務め、劇中のセリフ「じぇじぇじぇ」は「2013 ユーキャン新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど社会現象に。近年はABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(2025年)、映画『私にふさわしいホテル』(2024年)、映画『さかなのこ』(2022年)などで主演を務め、『さかなのこ』では日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞した。フジテレビの連続ドラマにレギュラー出演するのも『鍵のかかった部屋』(2012年)以来、14年ぶりとなる。

出演決定について、のんは「脚本がとても面白かったので、ぜひやりたい! と意気込んでいました。出演が決まった時は、さてどうやろう? と想像と探究の意欲に満ち満ちていました」とコメント。

台本については「とても面白かったです。ミドサーになった三者三様の人生は高校生の時に思い描いたものとはまるで違う。その事実を突きつけられながら再会した3人の今が、目まぐるしく動いていく展開にドキドキしました」と語り、「この先の人生について改めて考えなければいけない岐路に立っている。そんな自覚をさせられる年齢だと思います」と共感を明かした。

演じる遥については、「遥はお気楽な人で、あまり深く考えずに突っ走ってしまうところが愛すべき魅力だなと思います。それは自分の首を絞めて時に自滅に追い込む習性になり得るけれど、生命力にあふれた自由な心は開放的で明るい。遥という人物を大好きになりました」と印象を語る。

初共演となる仲については、「先日3人のシーンを撮影しました。心地よい空気で演技を交わせて、思いっきり楽しみました。仲さんはすごく優しくて、佇まいが美しく思わず見惚れてしまうほどかっこよいです。お話が面白くてたくさん笑いました」とコメント。「ぜひ3人のジタバタを見届けてください。これからの日々を過ごしていく活力となりますように」と呼びかけている。

仲も、のんについて「3人の中では一番年下なのですが、役柄としてはムードメーカー的な存在なので、私が思い描いていた“はるきゃん”のイメージにぴったりだなと思いました」と印象を明かし、「以前から、すごく可愛らしくて魅力的なお芝居をされる方だという印象があったので、まさにイメージ通りだなと感じています」と期待を寄せている。

鹿内植プロデューサーは「この作品ではじめてお会いしたのんさんは、今までの私のイメージを大きく超えてとても素敵なミドサー“大人の女性”でした」とコメント。「お芝居に誠実で、表現力が豊かなのんさんは山地遥という役を本当に心の底から愛して楽しみながら演じてくださっているのが日々の撮影から伝わります」と語っている。

主人公2人のキャストは解禁されたが、ラスト3人目の主人公・薫子を演じるキャストは近日発表予定となっている。

【編集部MEMO】

のんは、1993年7月13日生まれ、兵庫県出身。俳優、アーティストとして活動。2013年にNHK連続テレビ小説『あまちゃん』でヒロインを務め、劇中のセリフ「じぇじぇじぇ」が「2013 ユーキャン新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど大きな注目を集めた。近年は映画『私をくいとめて』(20年)、『さかなのこ』(22年)、『私にふさわしいホテル』(24年)、ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(25年)などに出演。『さかなのこ』では日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞した。俳優業に加え、音楽、アート、創作活動など幅広い分野で表現を続けている。

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