俳優の黒木華、野呂佳代、松下洸平が14日、東京・台場のフジテレビ本社で行われたカンテレ・同局系新ドラマ『銀河の一票』(20日スタート、毎週月曜22:00～)の制作発表会見に登場。野呂が、黒木の横顔を称賛した。

黒木華

政治家の不正を告発する文書をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉(黒木)が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり(野呂)を東京都知事に押し上げようと奮闘する“選挙エンターテインメント”の同ドラマ。

会見では、ドラマの推しポイントを『銀河の一票』のタイトルになぞらえ「○○に一票!」という形式で3人が回答。松下は「長ゼリフ」、黒木は「仲間たち」と回答する中、野呂は、「黒木さんの横顔に一票」と回答。「バディなので、常に横にいることが多いんです。どんな表情の横顔も愛らしくて素敵で」「とくに、鼻を見るのがすごく好きで。黒木さんって喋ってて鼻が動いてる部分が可愛い。それで一票入れさせてもらいたいと思いました」と、バディだからこそ見ることのできる表情の魅力を語った。

野呂佳代

そんな野呂のエピソードを受けて、松下も「分かります。第1話でも...」と共感の言葉を漏らすものの、野呂に「なんか無理やり(エピソード)作ろうとしてます?(笑)」とツッコミを入れられ、会場の笑いを誘った。

特に黒木と野呂は、会見の場でもその仲の良さを披露。野呂がフリップを書く際のペンのキャップが外れず困っていると、黒木が何も言わずにサッと自分のペンと交換する場面も。ドラマを飛び越えて、2人の"バディ"らしい相性のよさが垣間見えた。

3人の軽快な掛け合いが続きながら会場は終始和やかなムードに包まれていた。息ピッタリの3人が繰り広げる「選挙エンターテインメントドラマ」、そして黒木華の"横顔"にも注目したい。

黒木華

野呂佳代