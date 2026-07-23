「夢のよう」「幻を見ているよう」――2026年入社のフジテレビ新人アナウンサー、川辺真美子、出井将、永田莉紗の3人が、27日に放送される同局系情報番組『めざましテレビ』(毎週月～金曜5:25～)で地上波デビューする。

『めざましテレビ』で取材や生原稿読みに挑戦

3人は27日から31日まで『めざましテレビ』に生出演。初日の27日は3人そろって登場し、28日は川辺アナ、30日は出井アナ、31日は永田アナがそれぞれ出演する。

さまざまな現場での取材や生原稿読みに挑戦するほか、「めざましじゃんけん」や表情エクササイズ「スマイルチャージ」にも登場し、それぞれの個性をアピールする。

川辺アナは、普段から『めざましテレビ』が生活の中にあったといい、「この番組でデビューできると聞いた時は、本当にうれしく、夢のように感じました」と喜びをコメント。「その場で感じる空気感をしっかりと視聴者の皆さまにお伝えできるアナウンサーを目指します!」と意気込んだ。

5歳頃から同番組を見続けてきたという出井アナは「自分が出演すると思うと、幻を見ているような気持ちになります」と心境を告白。学生時代に7年間続けたトロンボーンの演奏と同様に、「視聴者の皆さまに楽しんでいただくことを第一に、精いっぱい頑張ってまいります!」と誓った。

永田アナも幼い頃から毎朝「めざましじゃんけん」を楽しみにしていたそうで、「実際に自分がスタジオで体験できることに今からワクワクしています」と期待。同期3人で出演できる貴重な時間を大切にしながら、「明るく元気にお届けします」と呼びかけた。

『爆笑レッドカーペット』でゴールデン番組初出演

3人は、8月1日に放送されるフジテレビ系お笑い特番「ENGEI 8 笑いの夏祭り」にも出演する。

同特番では、『ツギクル芸人グランプリ2026』(15:00～17:30 ※フジテレビほか)、『爆笑レッドカーペット』(18:30～21:00 ※一部地域を除く)、土曜プレミアム『ENGEIグランドスラム』(21:00～23:10)の3番組を一挙生放送。新人アナウンサー3人は、『爆笑レッドカーペット』でゴールデン番組初出演を果たす。

さらに、8月3日からはフジテレビ系報道番組『Live News イット！』(毎週月～金曜15:42～)のお天気コーナー「やざピン天気」に出演。矢澤剛気象予報士、ガチャピンとともに天気情報を伝える。