美女だけでなく、優秀な科学者やアルパカにまで変身――タン・ジェンツーとリー・ランディーがW主演を務める中国ドラマ『FILTER 私と彼の複雑な事情』(全32話)が、8月1日0時からフジテレビの動画配信サービス・FODで全話見放題独占配信される。

同作は、姿だけでなく、洋服や髪型、メイク、声まで自由に変えられる不思議な腕輪を手にしたヒロインと、クールな理系男子の恋を描くラブコメディ。2025年上半期の中国コメディ・ネットドラマ熱度ランキングで1位を獲得した(Maoyan調べ)。

美女から科学者、アルパカにまで変身

主人公の蘇橙橙(スー・チョンチョン)は、同窓会でかつて片思いしていた唐奇(タン・チー)と最悪の再会を果たす。唐奇から「見苦しい」と言われ、涙を流しながら帰宅する途中、花売りの老女から腕輪を受け取る。

それは、絶世の美女に変身できる不思議な腕輪だった。髪型、服装、メイク、声まで思いのままに変えられる力を手にした蘇橙橙は、美女の姿で唐奇と再会。正体を知らない唐奇は、普段のクールな態度から一転して彼女に一目ぼれしてしまう。

蘇橙橙は同窓会での仕返しをしようと唐奇に近づくが、不思議な力に翻弄され、モデル級の美女や優秀な科学者、さらにはアルパカにまで変身。笑いとときめきが交錯する日々が始まる。

『長相思』タン・ジェンツー＆リー・ランディーが共演

蘇橙橙を演じるのは、『宮廷の茗薇〈めいび〉～時をかける恋』『流水舞花～遥かなる月落城～』などで主演を務めてきたリー・ランディー。初恋の相手・唐奇を、『長相思』『猟罪図鑑』シリーズのタン・ジェンツーが演じる。

このほか、ガオ・ハンユー、ホアン・スールイ、ルオ・チウユン、ジア・ゾー、チャン・ロン、ワン・ホンイー、プー・タオらが出演。脚本統括・製作総指揮には『長相思』の原作者であるトン・ホワ、撮影監督には同作を手掛けたチェン・ダンが参加している。

【編集部MEMO】

FODではほかにも、『星摘みのあなた』『秘密があるなら～The Secret Of Girls』『君を追いかけて～南国の女帝 紅豆～』『美人骨』『ライト・チェイサー～必ずキミを救い出す～』『長歌行』『虚顔』『最強の花嫁』『ロマンスは一目惚れから』『令嬢メイド』『男狐聊斎～狐の恩返し～』『オオカミ君王とひつじ女王』恋愛画師 オー!マイ・スイート・ライアー』『天官の継承者 ディン・ユンチー ～ 秘宝と愛の物語』といった中国ドラマの配信実績がある。

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