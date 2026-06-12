持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月11日、「『アジフライのりタル弁当』のおすすめポイント」を発表した。調査は6月3日～7日、全国「ほっともっと」の店長27名を対象に行われた。

6月3日より販売している「アジフライのりタル弁当」(550円～)は、大きなアジフライがのった新しいのり弁。メインの「アジフライ」はボリュームがあり、ふっくらとした食感が特長。別添のタルタルソースをかければ、より一層ごはんが進む商品となっている。

調査では、「アジフライのりタル弁当」のおすすめポイントを、選択肢の中から2つ選んでもらったところ、最も多くの票を集めたのは「ふっくらとした大きなアジフライが美味しい」で断トツの22票を獲得。続く2位は「タルタルソース付きが嬉しい」(9票)、3位は「コストパフォーマンスが良い」(7票)となり、フリーコメントでは、「アジフライがふっくら柔らかく、見た目から想像する以上の満足度です」「ソースをたくさんかけるとさらに美味しいです!」「アジフライ単品を追加で、贅沢に2枚はいかがですか?」「さくっと、ジューシーなアジフライをタルタルソースとぜひお召し上がりください」といった声が寄せられた。