持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月3日、「のり弁当」「ほっともっとのごはん」が、「FOOD PROFESSIONAL AWARD」「ジャパン・フード・セレクション」「モンドセレクション」において高評価を獲得し、“三冠”を受賞したことを発表した。

「のり弁当」「ほっともっとのごはん」が受賞したのは、2025年度の「FOOD PROFESSIONAL AWARD」の3つ星(最高賞)、同「ジャパン・フード・セレクション」のグランプリ(最高賞)。さらに2026年度の「モンドセレクション」では金賞に輝き、“三冠”を受賞した。なお、「FOOD PROFESSIONAL AWARD」で弁当商品が3つ星を獲得するのは“日本初”とのこと。

「のり弁当」シリーズは、ごはんの上におかか昆布とのりをのせ、その上に、衣はサクサク、身はホクホクの白身魚のフライと食べ応えたっぷりのちくわ天を盛り付けた同店の看板商品。各品評会では、「手頃な価格としっかりした満足感を両立」「海苔と白飯の風味の調和」「日本全国どこで手にしても同じクオリティで楽しめる安定感」といった点が高く評価された。

「ライス」は、同店が絶対の自信を持つ、ふっくら温かい“白ごはん”。玄米のような性質を持ちながら、白米の美味しさを味わえる無洗米「金芽米」を使用している。

独自の精米・ブレンド・炊き方にこだわり、どんなおかずとも相性抜群の「ライス」は、「ふっくら炊き上がっていて甘みがある」「シンプルな味わいで、冷めても美味しく食べられる」「すべてが高いレベルでまとまっており、まさにお弁当の主役にふさわしい存在」である点が高く評価された。