バンダイスピリッツは、『仮面ライダー555』より「【事前CTM抽選販売】S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーファイズ Night Color Ver.」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS 全会員抽選販売が行われ、応募期間は2026年5月29日(金)16時～6月3日(水)23時で、6月5日(金)当選発表、2026年7月発送予定。

2026年7月発送予定「【事前CTM抽選販売】S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーファイズ Night Color Ver.」(11,000円)

2026年7月10日(金)～10月26日(月)に予定されている「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026」開催記念商品として、『仮面ライダー555』より、「仮面ライダーファイズ Night Color Ver.」が真骨彫製法シリーズに登場。

劇中の夜間シーンをイメージし、全身のカラーリングを一新。アーマーのシルバー部分は重厚感のあるガンメタに、全身に流れる赤い「フォトンストリーム」は明度を上げることでボディとのコントラストを強調。左腕は「ファイズアクセル」を装備した状態で造形されている。

さらに、「フォトンストリーム」および頭部の複眼「アルティメットファインダー」と額の「サテライトシグナル」には蛍光塗料を使用。市販のブラックライトを照射することで、劇中で極めて印象的な、暗闇で各部が発光するビジュアルを楽しめる。

肩アーマーを胴体に接続することで、大きく腕を上げるようなアクションポーズをとった際にも、劇中のように自然な形で可動に追従。足首の「パワーアンクレット」には軟質素材を使用することで、柔軟な可動としなやかなボディラインを両立している。

交換用手首パーツが左右各5種付属し、劇中の印象的なポーズを表現可能で、「ファイズポインター」は「ファイズドライバー」への装着用と、武器状態の「キックモード」の2種が付属。「キックモード」を「仮面ライダーファイズ」本体の右脚にセットすることで、「クリムゾンスマッシュ」発動シーンを再現できる。

「ファイズフォン」は「ミッションメモリー」が装填された状態と、「ミッションメモリー」のない状態、および「フォンブラスター」状態の三種が付属。「ファイズショット」はプロップ準拠でベルトに装着するサイズのものと、大きさが異なる武器状態がそれぞれ付属する。

「S.H.Figuarts オートバジン(ビークルモード)」(別売り)に付属の「ファイズエッジ」や「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーファイズ アクセルフォーム」(別売り)に付属の「ファイズエッジ(発動状態)」を持たせることで、シーン再現の幅が広がる！







(C)石森プロ･東映