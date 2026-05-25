バンダイスピリッツは、『ウルトラマン』より「【事前CTM抽選販売】S.H.Figuarts にせウルトラマン」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS 全会員抽選販売が行われ、応募期間は2026年5月29日(金)16時～6月3日(水)23時で、6月5日(金)当選発表、2026年7月発送予定。

2026年7月10日(金)～10月26日(月)に予定されている「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026」開催記念商品として、『ウルトラマン』第18話「遊星から来た兄弟」より、「ザラブ星人」が変身した「にせウルトラマン」がS.H.Figuartsに登場。

円谷プロダクション造形部門LSS徹底監修のもと、劇中に登場する「にせウルトラマン」のプロポーションを忠実に立体化。当時の様々な資料を参考に、鋭くつり上がった目の形状や指先の表情、つま先が尖った足など、特徴を的確に捉えて造形。特徴的な目のクリアオレンジやカラータイマーの色味、ボディの各所に入る黒いラインも再現し「にせウルトラマン」らしいイメージでカラーリングされている。

S.H.Figuarts ウルトラマンシリーズ準拠の広い可動域により、劇中でも印象的な街を破壊するシーンなどのポージングが自在に再現可能。オプションパーツとして、ロープにつかまった状態の「ホシノ隊員」をイメージしたパーツが付属し、「隊員つかみシーン再現パーツ」を使用することで、劇中の印象的なシーンが蘇る。

別売りの「S.H.Figuarts(真骨彫製法) ウルトラマン 60th Anniversary Edition」と組み合わせることで、印象的な対峙シーンの再現が可能。また、別売りの「S.H.Figuarts ウルトラマンベリアル」に付属する「ギガバトルナイザー」を持たせることができる手首パーツも付属するため、『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』のシーンも再現が可能となっている。

(C)円谷プロ