日本テレビ系新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』が、4月7日からスタート(毎週火曜24:24～)。MCは菊池風磨が務め、自身初となるレギュラー音楽番組のMCに挑む。

菊池風磨

同番組は、毎週1組のアーティストを迎え、楽曲に込めた思いや制作背景をひも解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブを届けるというもの。トークや映像演出を通して、アーティストが音楽とどう向き合ってきたのか、その苦悩や信念に迫る。

さらに、振付師や映像クリエーター、舞台監督など各分野のトップクリエーターとタッグを組み、楽曲の世界観を最大限に表現したステージングを展開。30分という時間の中で、“アーティストの最新ストーリー”を描き出していく。

初回放送に先駆け、3月31日(25:29～)に特番が関東ローカルで放送予定。

菊池風磨 コメント

MCとして、アーティストが深夜にふとこぼすような「本音」を大切に引き出したいと思っています。華やかなステージの裏にある葛藤や泥臭い音楽への執念に、僕自身も一人の表現者として全力で向き合うつもりです。

視聴者の皆さんが、トークを経て聴く一曲に震えるような、そんな濃密な時間を目指しますので、4月から始まる『夜の音』、圧倒的なライブ空間とともに、音と熱をぜひ受け取ってください！