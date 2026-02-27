日本テレビ系新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』が、4月7日からスタート(毎週火曜24:24～)。MCは菊池風磨が務め、自身初となるレギュラー音楽番組のMCに挑む。
同番組は、毎週1組のアーティストを迎え、楽曲に込めた思いや制作背景をひも解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブを届けるというもの。トークや映像演出を通して、アーティストが音楽とどう向き合ってきたのか、その苦悩や信念に迫る。
さらに、振付師や映像クリエーター、舞台監督など各分野のトップクリエーターとタッグを組み、楽曲の世界観を最大限に表現したステージングを展開。30分という時間の中で、“アーティストの最新ストーリー”を描き出していく。
初回放送に先駆け、3月31日(25:29～)に特番が関東ローカルで放送予定。
菊池風磨 コメント
MCとして、アーティストが深夜にふとこぼすような「本音」を大切に引き出したいと思っています。華やかなステージの裏にある葛藤や泥臭い音楽への執念に、僕自身も一人の表現者として全力で向き合うつもりです。
視聴者の皆さんが、トークを経て聴く一曲に震えるような、そんな濃密な時間を目指しますので、4月から始まる『夜の音』、圧倒的なライブ空間とともに、音と熱をぜひ受け取ってください！
【編集部MEMO】
菊池風磨は、1995年3月7日生まれ、東京都出身。2011年11月、Sexy Zoneのメンバーとしてシングル「Sexy Zone」でCDデビュー。俳優としては、ドラマ『GTO』『嘘の戦争』『隣の男はよく食べる』などに出演。近年は『ウソ婚』で主演を務めるなど、ラブストーリーからシリアス作品まで幅広い役柄を演じている。また、バラエティ番組『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』などではトークとリアクションで新たな魅力を開花させ、MCや司会としての評価も高まっている。