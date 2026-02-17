アイドルにとって“モテること”は武器なのか、それとも罪なのか――フジテレビのバラエティ番組『タイムレスマン』では、新企画「モテ警察」を、きょう17日(24:25～ ※関東地区)に放送。メンバー同士が“モテたがり疑惑”を巡って徹底追及する。

この企画は、原嘉孝＆篠塚大輝の2人が、世の中にはびこる“モテたがり”を取り締まるべく、「モテ警察」の警察官に就任。モテたがり疑惑のあるtimeleszメンバーを徹底的に取り調べる。

アイドルにとって異性にモテることは、いわば“仕事”。アイドルとして振る舞っているうちに自然にモテてしまう、そんなアイドルは尊敬に値するが、自分から率先してモテようとするアイドルは決して許さない…という持論のもと、一斉捜査に立ち上がったのが、「モテ警察お台場署」の原巡査部長と篠塚巡査だ。正義感あふれる太い眉毛がトレードマークの2人の警察官は、フジテレビのスタジオで番組を収録中だという佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、橋本将生、猪俣周杜の6人を訪ね、事情聴取を行う。

果たして、原＆篠塚コンビにモテたがりの罪を暴かれ、逮捕されてしまうメンバーは誰なのか。timeleszメンバーの中でも最凶の“モテたがり犯”が明らかになる。

【編集部MEMO】

『タイムレスマン』は、4月から金曜22時台に進出。菊池風磨は「こうしてtimeleszの8人で『タイムレスマン』という番組を深夜からゴールデンに上げていただいて、たくさんの期待があるかと思いますので、その期待にちゃんと応えられるように、僕らも精一杯、深夜の頃から変わらず汗をかいて、全力でぶつかっていきたいと思いますので、どうか皆さんご声援のほどよろしくお願いします」と意気込みを語っている。

