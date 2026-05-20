ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が17日より、国内最大級のウォーターパークである人気施設「東京サマーランド」との初コラボレーションイベント「-Vライバー限定- 国内最大級のウォーターパーク! 『東京サマーランド』コラボメニュー争奪戦」を開催している。

さまざまなプライズが用意

「-Vライバー限定- 国内最大級のウォーターパーク! 『東京サマーランド』コラボメニュー争奪戦」は、17LIVEで活動中のVライバーであれば、誰でも参加が可能。本日より開催する「1/2(第1弾)」および6月1日から開催する「2/2（第2弾）」の本イベントの「コラボメニュー販売権争奪戦」ランキングにおいて上位入賞した8名は、コラボメニュー販売権を獲得し、2026年9月の限定期間において自身のイラストが掲載されたコラボメニュー各種印刷物に掲載される。

そのほかにも園内の等身大パネル掲載件や、園内ナレーション出演権、オリジナル懸垂幕掲載権などさまざまなプライズが用意されている。