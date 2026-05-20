INFORICHはこのほど、ミニストップとAdvertisementMindと共同で、コンビニエンスストアを日本最大の応援拠点(推し活スポット)へと進化させる共同プロジェクトを始動。その第一弾として5月22日、「ONE LOVE ONE HEART」を応援するプロジェクトをスタートする。

ONE LOVE ONE HEART

近年、「推し活」市場の急速な拡大が続く中、ファンの「推しに貢献したい」という欲求が新たな消費の柱となっているという。そこで3社は、全国に広がるミニストップの店舗を、購買の場から、ファンが楽しみながら推しを支援できる「没入型の体験拠点」へと進化させ、来店頻度の向上と客単価の増加、そして新たなファンエンゲージメントの創出を目指す。

INFORICHが提供するスマホ充電レンタルサービス「CHARGESPOT」設置店舗では、デジタルサイネージで、推しのコンテンツを表示。ミニストップ店舗内でのサイネージと店内BGMも連携。また、AdvertisementMindが提供する位置情報マーケティングプラットフォーム「pinable」を活用し、全国のミニストップの店内サイネージや店内BGMの放映期間に、来店者のミニストップアプリへプッシュ通知を送信するなど、スマホ画面上でも連動した体験を提供する。

さらに、ミニストップ店内の対象商品の購入で、事務所公認の「支援」としてカウントされ、ファン向けのリワード（特典）が抽選であたる仕組みを構築している。

その推し活協業の第一弾として、男女9人組の青春代演エンタテインメントグループ「ONE LOVE ONE HEART」を応援するプロジェクトを5月22日よりスタート。5月6日配信リリースの新曲「超愛ちょうだい!」を店内で期間限定で放送するとともに、メンバーおすすめの各種ハロハロシリーズ含め、1会計税込800円以上購入し、そのレシートの写真をもとにチアスポット内で応募すると、メンバーからの素敵なリワードが抽選で当たるプレゼントキャンペーンも開催される。