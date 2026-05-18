RIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP(チョコザップ)」は5月13日から、女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「雪花ラミィ」とのコラボレーションキャンペーンを日本国内のチョコザップ全店舗で開始した。期間は7月12日まで。

期間中は、「推しと一緒に、前向きな毎日へ。」をコンセプトに、若年層の運動不足解消や運動初心者への習慣化をサポート。店内では特別な限定コンテンツや館内演出を施し、推しと一緒に空間を共有しながら運動に没頭できる環境を用意する。

キャンペーン期間中は、アプリや来館状況に応じた3つのミッションを用意。エントリーすると、限定「アクリルスタンド」を全員にプレゼントする。さらにエントリー後に送付されるメール内の任意アンケート回答で、励ましてくれる「撮り下ろし入会特典ボイス(約2分)」も受け取れる。

2つ目のミッションは来館スタンプを集めること。週1回(上限)貯まる来館スタンプを4個集めると、抽選で合計1,000名に「限定タオル」または「限定トート」が当たる。スタンプを8個集めると、ミッション2の当選確率が2倍になるほか、店舗配信動画2本と別の「撮り下ろし条件達成ボイス」を全員にプレゼントする。なお、8個集めるためには、5月24日までにエントリーし、毎週来館する必要があるとのこと。

お酒好きで親しみやすいキャラクターでありながら、運動好きな一面も持つ「雪花ラミィ」のライフスタイルを通じ、運動に対してハードルを感じている「ずぼらさん」や初心者が隙間時間で楽しく体を動かすきっかけ作りを目指す。