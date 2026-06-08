コンビニで楽しめるバンダイ「ガシャポン」をコンビニで楽しめる「ガシャポンボックス」より、2026年6月9日以降に順次登場する新作アイテムを全8種を紹介します。取り扱いはセブン-イレブンの店頭で、各商品の販売店舗は「セブン-イレブン」公式サイトを確認してください。

SKZOO めじるしアクセサリー ～雲プレートver.～

SKZOO めじるしアクセサリー ～雲プレートver.～

「SKZOO めじるしアクセサリー ～雲プレートver.～」は、昨年販売した「Stray Kids」のメンバーをモチーフにした公式アニマルキャラクター「SKZOO」のめじるしアクセサリーが、雲プレートver.で再登場。価格は440円、全8種。

HELLO KITTY パッケージミニチュアコレクション

HELLO KITTY パッケージミニチュアコレクション

「HELLO KITTY パッケージミニチュアコレクション」は、キティちゃんとチャーミーキティがブリスターパッケージに入った立体のミニチュアフィギュア。ピンクのボールチェーンまでキティちゃんにぴったりなアイテム。価格は440円、全6種。

セブンプレミアム ゴールドチャーム

セブンプレミアム ゴールドチャーム

「セブンプレミアム ゴールドチャーム」は、セブン‐イレブン・ジャパンで扱っている「セブンプレミアムゴールド」のミニチュアを、ダブルチャーム仕様にしたアイテム。「金のハンバーグ」「金のビーフカレー」などお馴染みのラインナップが揃う。価格は330円、全6種。

モンチッチ めじるしアクセサリー アナザーカラーver.

モンチッチ めじるしアクセサリー アナザーカラーver.

「モンチッチ めじるしアクセサリー アナザーカラーver.」は、「モンチッチ めじるしアクセサリー」をカラーチェンジした、ガシャポンボックス仕様のアイテム。価格は330円、全6種。

たまごっち カラフルマルチチャーム アナザーカラーver.

たまごっち カラフルマルチチャーム アナザーカラーver.

「たまごっち カラフルマルチチャーム アナザーカラーver.」は、大人気の「たまごっち カラフルマルチチャーム」より、アナザーカラーver.。たまごっちたちはクリア仕様に、ケーたまデザインは「めろんソーダ」デザインに。価格は330円、全6種。

ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 カプセルフィギュアコレクション01

ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 カプセルフィギュアコレクション01

「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 カプセルフィギュアコレクション01」は、「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」の「ジョジョコレ第1弾が」SEJ仕様で再登場。全種に専用のクリア台座が付属。価格は550円、全6種。

機動戦士ガンダム まちぼうけ ガンダムの場合2 ブラッククリアVer.

機動戦士ガンダム まちぼうけ ガンダムの場合2 ブラッククリアVer.

「機動戦士ガンダム まちぼうけ ガンダムの場合2 ブラッククリアVer.」は、「まちぼうけ ガンダムの場合」の2弾が特別カラーのブラッククリアバージョンで登場。価格は440円、全4種。

“ディズニーキャラクター”めじるしアクセサリーSUMMER

「“ディズニーキャラクター”めじるしアクセサリーSUMMER」は、人気のディズニーキャラクターが夏らしいコスチュームをまとっためじるしアクセサリー。価格は330円、全5種。

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