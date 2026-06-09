100円寿司チェーンの「はま寿司」は6月9日より、「はま寿司のみなみまぐろ大とろとデカねた祭り」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、脂がのったとろけるような味わいを堪能できる「みなみまぐろ大とろ」が、お手頃価格の110円で登場。

さらに、食べ応えのある「特大5種野菜のかき揚げ握り」と、炭火で香ばしく焼いた鴨肉のつくねを甘辛に仕上げた「鴨つくね軍艦」も、110円で楽しむことができる。

また、脂のりの良いサーモンをたっぷりのせた「山盛り 炙りとろサーモンつつみ」や、ぷりぷり食感の赤エビにプチプチのつぶっこをトッピングした「山盛り 赤えびつつみ」が176円で、ぷりっとした食感を楽しめる「車えび」は231円でラインアップされている。

至福の一貫シリーズでは、高級魚「鹿児島産 大切り活〆平政」(319円)、食べ応えのある「大えびフライ握り」(319円)、ふんわりとろけるような穴子に粗切りワサビを添えた「一本穴子」(528円)が登場。

サイドメニューでは、厳選した胡麻と酢を2種類ずつ使用し風味豊かな味わいに仕上げた「濃厚冷やし担々麺(花椒付き)」(473円)、お寿司のお供にぴったりな「花こえび入りおさかなナゲット」(242円)が登場。ナゲットは、魚やイカ、ハートなど全5種類の形がランダムで提供される。

そのほか、甘みと苦みを絶妙なバランスに仕上げた「濃厚抹茶のベイクドチーズケーキ」(297円)がはまカフェラボに登場する。