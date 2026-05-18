サニーサイドアップは、同社が手掛けるHappyくじより、映画『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』のキャラクターをグッズ化した「Happyくじ / STAR WARS『マンダロリアン・アンド・グローグー』」(1回990円・全9等級＋Last賞)の発売が決定した。映画公開日当日の5月22日より、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで発売予定。取り扱い店舗情報は、Happyくじ公式ホームページを確認のこと。

7年ぶり最新映画公開、公開⽇初⽇に合わせて発売決定!

今回のくじのイチオシは、A賞「マンダロリアン&グローグー スタチューフィギュア」・Last賞「レイザー・クレスト フィギュア」。表情・動き・装備・色彩など、全てが精巧に作られ、迫力満点のフィギュアはファン必見。また、ポスターをイメージしたレトロポップなバックプリントが可愛いB賞「Tシャツ」をはじめ普段使いしやすいアイテムのほか、1トーンのグローグーが可愛いC賞「グローグーフィギュアチャーム」、アクリルが2層に重なり立体感のあるG賞「アクリルキーホルダー」、A2サイズでマンダロリアンとグローグーの物語を象徴するビジュアルがランダムで当たるH賞「ポスター」など、映画の世界観が楽しめるグッズがラインアップされいる。

A賞:マンダロリアン&グローグー スタチューフィギュア【全1種】

マンダロリアン、グローグーが戦いに駆け出す様子を立体化した躍動感溢れるフィギュア。全⻑20cmのビッグサイズで、存在感抜群な、表情・動き・装備・色彩など、全てが精巧に作られたハイエンドスタチューだ。

B賞:Tシャツ【全1種】

ポスターをイメージしたレトロポップなデザインがかわいいくじ限定デザインTシャツ。普段使いしやすいカラーながらファン心を刺激する一枚だ。

C賞:グローグー フィギュアチャーム【全3種】

バックなどに付けやすく、ワントーンのグローグーが可愛いフィギュアチャーム。

D賞:トートバック【全2種】

A4ノートなどもしっかり入るサイズで実用性抜群のトートバッグ。デフォルメされたグローグーをはじめ、ポップなデザインがキュート。

E賞:プレート【全4種】

軽くて割れにくいメラミン素材のプレート。鍵やアクセサリーなどのちょい置きにも役に立つ。

F賞:タンブラー【全4種】

アメリカ雑貨風なデザインのタンブラー。ライトサイドに加え、ダークサイドも勢揃いのラインアップは、コレクション欲が高まるアイテムだ。

G賞:アクリルキーホルダー【全6種】

2層のアクリルが重なり、立体感が感じられるアクリルキーホルダー。バックや鍵につけて、いつでも“銀河の仲間たち”と一緒にいられる。

H賞:ポスター【全10種】

マンダロリアンとグローグーの物語を象徴するビジュアルがランダムで当たるA2サイズポスター。飾るだけで世界観が広がる全10種の豪華ラインナップ、うち1種はメタリック仕様。

I賞:ステッカーセット【全8種】

人気キャラクターが勢揃いした4枚1セットのステッカー。うち1枚はキラッと光る豪華なメタリック仕様。PCやスーツケースに貼って一緒に旅をするのにぴったりなビックサイズだ。

Last賞:レイザー・クレスト フィギュア【全1種】

今回の映画で登場が予告されている

主人公・マンダロリアンの愛機「レイザー・クレスト」を 全⻑約25cmのビッグサイズでフィギュア化!

細部までこだわり抜かれた、実物さながらの精巧なフィギュアを お部屋に飾れば、テンションが上がること間違いなし!

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