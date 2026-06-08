【6月9日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年6月の新商品5品まとめ(6月9日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年6月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「盛りすぎ! 味噌バターコーンラーメン」(626円)

価格 : 626円

エネルギー : 784kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

麺重量が約51%増量されたボリューム満点の「盛りすぎ! 味噌バターコーンラーメン」が登場です。濃厚でコク深い自慢の味噌スープに、スープがよく絡むちぢれ麺を合わせ、もやしや肉そぼろ、バター、コーンを贅沢にトッピング。バターが溶け出す奥深いコクと具材の旨みを楽しめる商品になっています。

「合わせすぎ! 欧風カレーパン&はみでるメンチカツ」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 687kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※北海道地域は6/8(月)夕方頃発売とのこと

※沖縄地域のローソンでは、「盛りすぎ! 揚げビーフカレーパン」を販売するとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大人気の「欧風カレーパン」と「はみでるバーガーメンチカツ」のメンチカツを組み合わせた、驚きの新作「合わせすぎ! 欧風カレーパン&はみでるメンチカツ」が登場。スパイスのきいたコクのあるカレーと、旨みあふれるジューシーなメンチカツを一度に味わえる、食べ応え抜群の惣菜パンです。

「盛りすぎ! メンチバーガー」(387円)

価格 : 387円

エネルギー : 820kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと

※沖縄地域は877kcalとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

メンチの重量が通常品と比べて51%も増量された「盛りすぎ! メンチバーガー」が登場。ボリュームたっぷりなのはもちろん、一口かじれば肉の旨みが口いっぱいにあふれるジューシーなメンチをふんわりとしたバンズではさんでいます。

「旨辛! 麻婆チャーハン」(646円)

価格 : 646円

エネルギー : 585kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

旨辛仕立ての麻婆豆腐とパラパラのチャーハンを組み合わせた、ワンプレート中華メニューが登場。本格的な辛みのなかに深いコクと旨みを感じられる麻婆豆腐が、チャーハンの美味しさをより一層引き立てます。

「盛りすぎ! 具! おにぎり ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ)」(343円)

「盛りすぎ! 具! おおにぎり ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ)」(343円)

価格 : 343円

エネルギー : 456kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※沖縄地域のローソンでは、「盛りすぎ! ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ)」を販売するとのこと

※過去の盛りすぎ商品と同じ重量。当社従来品との比較で51%以上増量

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気の「具! おにぎり」シリーズから、ポークランチョンを51%以上増量した新作が登場です。ほどよい塩味をきかせた分厚いポークランチョンと、甘さ控えめでふんわりとした玉子焼をごはんでサンドし、シーチキンマヨネーズを添えた一品になります。

まとめ

6月9日発売の新商品は、「盛りすぎ! 味噌バターコーンラーメン」や「合わせすぎ! 欧風カレーパン&はみでるメンチカツ」、「盛りすぎ! 具! おにぎり ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ)」などがラインナップ。 気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用