WDIが展開する点心レストラン「添好運(ティム・ホー・ワン)」は9月1日から、「秋のオーダー式食べ放題」(平日スタンダード大人2,980円～)をららぽーとTOKYO-BAY店(千葉県船橋市)で実施する。

現在展開中の店舗限定・時間制フリーオーダープランの内容を一部リニューアルし、秋のオーダー式食べ放題として、9月1日～11月30日までの期間、販売する(各日100名限定)。

添好運 ららぽーとTOKYO-BAY店

食べ放題プランは、厨房で一つ一つ丁寧に手作りするオリジナルレシピによる点心を、席に着いたまま注文可能。出来立ての味を心ゆくまで堪能できる。今年7月に店舗限定で提供を開始した際には瞬く間に予約が殺到、現在は8月末まで満席の状況となっていたが、リクエストに応え、内容を一部リニューアルして復活提供、予約受付を開始した。予約は公式サイトの店舗予約ページで受付けている。

同プランは、人気定番メニュー20品を気軽に楽しめる「スタンダード」(大人2,980円、小学生1,200円、幼児550円)と、チョンファン、麺や炒飯などを含むグランドメニューから36品を心ゆくまで味わえる「プレミアム」(平日:大人3,680円、小学生1,600円、幼児880円/週末:大人3,980円、小学生1,800円、幼児880円)を用意。通常オーダー時と同じポーション、サイズで提供するほか、どちらのプランでも、チャーシューメロンパンとも呼ばれる看板メニュー「ベイクド チャーシューバオ」を楽しめる。

スタンダードプランは平日のみの販売となる。週末プレミアムはソフトドリンク飲み放題付。平日は各プランにプラス300円でソフトドリンク飲み放題を付けることができる。