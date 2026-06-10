三井アウトレットパーク木更津は6月13日～15日、6月19日～21日に、各地の人気プリン店舗が集結する「三井アウトレットパーク 木更津プリンフェス」を開催する。時間は各日11:00～18:00。

三井アウトレットパーク 木更津プリンフェス

期間中は、王道のレトロプリンからアレンジプリンまで多彩なプリンが登場する。

6月13日～15日は、紅茶プリンのOyatsuya LiLy、コーヒーソースをかけるTHE COFFEE、チーズ入りの手作りチーズケーキの店ダンテ、湯煎低温調理のトミーズプリン工房、定番カスタードの西通りプリン、千葉県産素材にこだわるユニークバルが出店する。

THE COFFEE

手作りチーズケーキの店ダンテ

トミーズプリン工房

6月19日～21日は、安納黄金を使用する芋屋 蜜の月、レトロプリンの古墳くんのプリン、卵黄を豊富に使うはにわぷりん、固めプリンのポポカテ、とろける食感の日光ぷりん亭が並ぶ。また、青い見た目の海プリンと、過去の同フェスで優勝した風鈴堂は両期間とも出店する。

レトロプリンの古墳くんのプリン

はにわぷりん

海プリン

6月12日～22日まで、木更津市のイタリア料理店「cuccina Ragazza Carina」が開発したイベント限定の特製プリンを販売する。

cuccina Ragazza Carina

関連イベントとして、6月19日～21日まではポムポムプリンのイラストが描かれた「サンリオカフェワゴン」が出店。6月20日には13:00、14:30、16:00の計3回、ポムポムプリンミニステージを開催する。