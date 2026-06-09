三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITYは6月12日～14日までの3日間、6月16日の「和菓子の日」に向け、「EXPO和菓子めぐり」を1階の光の広場にてを開催する。

EXPO和菓子めぐり

会場には、北海道から沖縄まで全国47都道府県から250種類以上の個性豊かな銘菓や和スイーツが一堂に会する。

注目の和菓子は、各日40個限定の「仙台ひとくちずんだ餅」(宮城県)や、2025年全国菓子大博覧会で外務大臣賞を受賞した「金澤文鳥 加賀紅茶味」(石川県)、職人が手詰めする伊勢名物「お福餅」(三重県)など。

京都の老舗和菓子店「甘春堂」、宇治茶の老舗「辻利兵衛本店」や「福寿園」も出店するほか、「TSUJIMOTO coffee」は、あんこの味に合わせて作った特別なコーヒーも提供する。

TSUJIMOTO coffee

体験型のワークショップも開催。6月13日と14日の2日間は、甘春堂の職人から上生菓子「練り切り」の作り方を教わる「和菓子づくり体験」や、福寿園の講師によるレクチャーのもとで本格的な抹茶を点てる「お茶点て体験」を行う。どちらも参加料770円。

お茶点て体験

イベント期間中には、お得なキャンペーンも実施する。会場を含む館内で2,000円以上の当日レシートを提示すると、色に応じた和菓子が当たる「和菓子くじ」に挑戦できる。ららぽーとEXPOCITY公式Instagramのフォロー画面を提示した人には、各日先着100名限定で日本茶のティーバッグをプレゼントする。