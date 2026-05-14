三井不動産が運営する「三井ショッピングパーク ららぽーと海老名」は5月19日～9月30日、館内ショップの商品をまとめて試着・購入できるサービス「LaLa Pick(ララピック)」を実施する。

LaLa Pick(ララピック)

2025年の実証実験で高い評価を得たことを受け、より利便性を高めたアップデート版として展開する。

今回の「LaLa Pick」は、前回よりもさらにスムーズな購買体験が可能になる。利用者は、各ショップで気になった商品を店頭の専用ラックにかけておくだけで、商品はスタッフが集荷し、4階の専用ブース「LaLaport CLOSET」へ届けられる。利用者は重い荷物を持つことなく館内を自由に回遊でき、最終的に複数店舗のアイテムを一度に比較・試着して、納得した上で購入できる。

利用フロー

2025年11月に実施された前回の実証実験では、利用者の平均客単価が通常時の約3.9倍、立ち寄りショップ数も約1.9倍に向上するという顕著な成果が得られた。再利用意向も96%と極めて高く、「多くの商品を試したい」「自分に合うものを失敗せず選びたい」という顧客ニーズを捉えていることが証明されている。

試着・検討されたデータは、公式通販サイト「&mall」との連携に活用予定。来館後に一人ひとりに合わせた商品レコメンドを行うなど、リアル施設での体験とデジタルを融合させたシームレスな購買導線の構築を目指す。